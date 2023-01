Diego Calva: "Cuando conocí a Brad Pitt tuve una sensación muy abrumadora"

Diego Calva es uno de los protagonistas de «Babylon», la nueva película de Damien, Margot Robbie, pero lo que cabe destacar es la aparición y el descubrimiento del novato Diego Calva, un actor mexicano que muy probablemente es quien más llama la atención en este filme hiperactivo y plagado de estímulos visuales que agota tras sus largas tres horas y ocho minutos de metraje. No parece que Chazelle, entregado aquí al exceso más absoluto, haya querido practicar en ningún momento un ejercicio de contención.

En la cinta es el actor más desconocido para el gran público. ¿Cómo consiguió el papel?

Todo comenzó como cualquier otro proyecto. Mi mánager me mandó a hacer una audición. Al principio no sabía que iba a ser una película con Brad Pitt y Margot Robbie. Me grabé a mí mismo un par de cintas y, tras enviárselas a Damien, éste me mandó el guión. Luego llegó la pandemia. A partir de ese momento, te puedes imaginar que el proceso se prolongó muchísimo. Pasaron dos meses sin saber nada y ya asumí que no lo haría. Mientras tanto, yo estaba en mi apartamento encerrado y me aprendí el guion de cabo a rabo, y a mi personaje, Manny, le empecé a tomar mucho cariño.

¿Ensayaba sus escenas con alguien?

Sí, con mi compañero de piso, más que nada para entretenerme. Y cuando ya había dado todo por perdido recibí la esperada llamada de Damien comentándome que iban a empezar la segunda parte del casting para Babylon. Me parece que le mandé unos cuarenta vídeos.

Al Pacino, en ''El padrino'' fue una de mis grandes inspiraciones para este papel

¿Sintió presión por verse rodeado de estrellas?

Claro que la sentí. Cuando me dijeron con quién iba a trabajar me entró una gran sensación de respeto y de alegría al mismo tiempo. Tengo que confesar que cuando conocí a Brad y a Margot fue una sensación un poco abrumadora, imagínate estar con estos dos actorazos por primera vez, pero lo cierto es que me había preparado tan bien el papel que estaba muy seguro de mí mismo. Damien y yo ensayamos varias veces el filme al completo en el jardín de su casa de Los Ángeles. Por lo que cuando empezamos a rodar me resultó relativamente sencillo. En ocasiones hasta sentí que estaba incluso más preparado que los otros actores...

¿El director le ofreció referencias para prepararse?

Él sabe muy bien lo que quiere y es muy específico a la hora de darte referencias. Me mandaba clips de películas muy cortitos, como por ejemplo, de Charlie Sheen en «Platoon», o un clip de «La delgada línea roja». Eran pequeños detalles de cómo un actor movía la ceja en una escena determinada. Damien y yo vimos muchas películas juntos.

¿Cuáles, por ejemplo?

«Boogie Nights», de Paul Thomas Anderson, «El Padrino»… hablamos mucho de Al Pacino, por ejemplo, que para mí fue una gran inspiración. Damien me recomendó que leyera un libro llamado «A Parade Goes By», es un volumen de entrevistas con gente que trabaja en la industria del cine. Tiene lugar desde los años treinta a los cincuenta. Aprendí mucho leyendo esa obra sobre los pioneros de la industria cinematográfica en Hollywood. Era una locura.

El inglés era mi mayor reto porque hasta ahora apenas había rodado un corto en ese idioma

¿Le gustaba el cine de Chazelle antes de conocerle?

Pues sí, me lo había visto todo. «Whiplash» es una auténtica maravilla. Sin embargo, cuando supe que iba a trabajar con él, me las volví a ver todas de nuevo.

¿Y ha cambiado de favorita?

Creo que ahora LaLa Land tiene un lugar especial en mi corazón.

De todas las escenas que tuvo que rodar, ¿cuál diría que fue la más complicada?

Cuando mi personaje da una especie de discurso, porque tenía que hacerlo con muy buen inglés, y siendo mexicano me costó bastante.

¿Diría que el inglés fue su mayor reto?

Sin duda. No había rodado ninguna película en ese idioma antes, solamente un cortometraje.