Cuando veas el flequillo largo de Margot Robbie en los Premios Oscar 2021 (te vas a enamorar) y solo vas a querer llamar a la peluquería para copiarle el look cuanto antes

Sí, lo confesamos. No podemos ser MÁS fans del estilo, la belleza y la elegancia de Margot Robbie cada vez que pisa una alfombra roja. Y en esta madrugada de Premios Oscar 2021, no podía ser menos. Además, de apostar de nuevo por un Chanel que nos ha enamorado, lo que más nos ha gustado esta vez ha sido su cambio de look. Margot Robbie ha querido arriesgarse y probar uno de los cortes protagonistas de la primavera: los flequillos.

Margot Robbie en la alfombra roja.

La actriz nos ha sorprendido a todos en la alfombra roja de los Oscar 2021 dejando atrás su cabello rubio con la raya lateral tan característica, por apostar por una de las grandes tendencias de esta primavera: el flequillo recto largo con laterales desfilados. ¡Queremos llamar ya a nuestra peluquería para copiarla!