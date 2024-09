Dónde ver 'Cómo cazar a un monstruo', el true crime de Carles Tamayo en el que destapa a un pederasta

"Cómo cazar a un monstruo" es la nueva serie documental que llena los cometarios en redes, cafeterías y chat de WhatsApp. Un proyecto que explora la impactante historia de Carles Tamayo, un periodista y youtuber español.

Tamayo, conocido por sus investigaciones sobre estafas y sectas, se adentra en un caso de abusos sexuales a menores que involucraba a Lluís Gros Martí, un antiguo gerente de cine en El Masnou, en Barcelona. Gros había sido condenado por delitos de abuso sexual, corrupción y prostitución de menores, pero, sorprendentemente, seguía en libertad.

La serie tiene un enfoque muy particular dentro del género true crime, ya que no se trata solo de una investigación periodística típica, sino de una inmersión total en la vida del depredador sexual. A lo largo de la serie, Tamayo comparte escenas donde convive con Gros, quien en un giro surrealista, le pidió que realizara un documental sobre su vida para demostrar su "inocencia". Lo que diferencia a este documental de otros es que no solo expone los crímenes, sino que muestra la relación de Tamayo con el criminal mientras investiga y revela su pasado, capturando momentos impactantes en tiempo real.

El documental es único porque, más allá del desenlace, lo que realmente impacta es cómo retrata la personalidad manipuladora y ególatra de Gros, quien, incluso tras ser condenado, seguía argumentando su inocencia. La serie se destaca por su crudo enfoque en las víctimas, combinando entrevistas conmovedoras con una narrativa tensa y emocionante que mantiene al espectador en vilo.

"Cómo cazar a un monstruo" está disponible en Amazon Prime Video y es una recomendación ideal para quienes disfrutan del género true crime con una dosis de investigación en primera persona y un enfoque social que invita a la reflexión​