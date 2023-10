Estampa 2023: El arte contemporáneo se despliega en Ifema Madrid

Madrid se prepara para recibir una de las citas más esperadas en el mundo del arte contemporáneo español: la 31ª edición de Estampa, que tendrá lugar del 19 al 22 de octubre en el pabellón 4 del recinto ferial de Ifema Madrid, con un horario de 11 a 20 horas el primer día de feria, y de 12 a 20 horas todos los días subsiguientes. Este evento, que se ha convertido en un pilar del otoño artístico en España, atraerá a más de 100 galerías y cerca de un millar de artistas, tanto nacionales como internacionales, en un vibrante despliegue de creatividad y expresión.

Uno de los aspectos más destacados de Estampa 2023 es la presencia del renombrado artista español Secundino Hernández, quien participa como invitado especial. Su obra, caracterizada por su carácter experimental y su enfoque exploratorio, se presenta en forma de pinturas estarcidas de gran formato. Hernández, nacido en Madrid en 1975, ha evolucionado su práctica artística a lo largo de los años, sin comprometer su esencia intrínseca. Su obra es una exploración constante de los aspectos esenciales de la construcción y la elaboración del discurso pictórico, lo que lo convierte en un artista impredecible y apasionante.

El panorama artístico español se da cita en Estampa 2023, y este año se destacan no solo las principales galerías del país, sino también la incorporación de unos veinte nuevos proyectos surgidos en España en los últimos años. Estos proyectos emergentes reflejan las transformaciones y la evolución dinámica que caracteriza al mercado del arte contemporáneo en la actualidad.

Entre las galerías de renombre que conforman el Programa General de Estampa 2023, encontramos nombres como Juana de Aizpuru, 1MiraMadrid, Moisés Pérez de Albéniz, Cayón, Max Estrella, Marlborough, Fernando Pradilla, Mayoral, La Cometa, José de la Mano, Zielinsky, Leyendecker, Álvaro Alcázar, ArtNueve, Rafael Pérez Hernando, ATM, Fernandez-Braso, T20, PalmaDotze, Juan Silió o Isabel Hurley, por mencionar solo algunos.

Además, el Programa General se enriquece aún más con la incorporación de galerías de última generación, como Yusto/Giner, VETA, Berlín Galería, Swinton Gallery, La Causa, Arniches 26, Herrero de Tejada, Artizar, Villazán, Victor Lope, WeCollect y 3 Punts.

La fotografía también se hace presente en Estampa 2023 con la participación de galerías dedicadas exclusivamente a este medio artístico, como Bernal Espacio, A Pick Gallery, Blanca Berlín, Valid Foto y Cámara Oscura.

Uno de los momentos destacados de Estampa 2023 es la sección "Look, think and choose. El contexto internacional de la pintura en España," comisariada por Lorena Martínez de Corral. En esta sección, artistas como Alarcón Criado, Ehrhardt Florez, Formato Cómodo, Helga de Alvear, Nordés, Ponce+Robles y Rocio Santacruz se sumergen en el contexto internacional de la pintura española.

La feria no solo ofrece una plataforma para exhibir obras artísticas excepcionales, sino que también reconoce la excelencia a través de premios de adquisición, becas de formación y residencias artísticas. Estos galardones incluyen el Premio Colección Comunidad de Madrid/Estampa, Premio Colección DKV, Premio Colección Studiolo, Premio DiGood Collection, Premio Fundación Parrote, Premio Colección SÛ, Premio Colección Navacerrada, Premio Fundación Campocerrado, Premio Casa de Indias, Premio Colección Kells, Premio Colección Aldebarán, Premio Colección Abadía Retuerta, Premio Cervezas Alhambra, Premio Enate, Premio Colección Julián Castilla, Premio La Escalera, Programa Adquisición Museo Arte Contemporáneo de Madrid y el Premio al Mejor Stand ESTAMPA 2023.

En esta edición, Estampa se destaca por su énfasis en atraer a coleccionistas internacionales que aprecian el arte español. En colaboración con la Fundación Banco Santander y la Asociación 9915, la feria ha organizado una serie de visitas guiadas para grupos específicos de coleccionistas, empresarios, nuevos compradores y profesionales interesados en el mercado español. Entre los invitados se encuentran Steffie Phlippen y Francisco Sánchez Rivas de la Colección La Escalera, Jorge Fernández y Álvaro González de la Colección SistemaStudio, y Antonio Toca de la Colección AT, entre otros.

El programa Colecciona Corporativa, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte y la participación del Departamento de Turismo, Deporte y Cultura de la CEOE, presenta una exposición con obras seleccionadas de colecciones como Inelcom, Sorigé, Aldebarán y Abadía Retuerta. Estos coleccionistas compartirán sus experiencias y los beneficios de integrar el arte contemporáneo en el entorno empresarial y la filosofía de trabajo de sus equipos.

Además, el Foro en Colecciona 2023 contará con la participación de artistas como Secundino Hernández, Teresa Moro, Guillermo Martín Bermejo, Regina Giménez, Elsa Paricio, y la presencia del coleccionista José Antonio Trujillo y Federica Iozzia.