Este es el fenómeno que explica ''tener una palabra en la punta de la lengua''

El fenómeno de tener una "palabra en la punta de la lengua" es un fenómeno común y se ha estudiado desde el punto de vista cognitivo y neurológico. Se trata de un fenómeno multifacético influenciado por diversos factores cognitivos y aunque a menudo puede resultar frustrante, es una parte normal del funcionamiento de la memoria y la recuperación de información en el cerebro humano.

Este proceso recibe un nombre científico y se define como ''Letológica'' y se refiere a cuando la memoria nos traiciona y se nos olvida la palabra que queremos decir. Etimológicamente la palabra proviene del griego: ''Lethe'' significa olvido y ''Logos'', palabra.

Definición exacta

Aunque siempre se había creído que este término había sido patentado por el psicólogo Carl Jung a principios del siglo XX, en una edición del Diccionario Dorland Enciclopédico Ilustrado de Medicina del año 1915, aparece definido el término como ''incapacidad de recordar la palabra correcta''.

Esto se explica a partir de la memoria y es que esta almacena la información en el cerebro de una manera particular. En el hipocampo, una estructura cerebral crucial que desempeña un papel fundamental en la formación y consolidación de la memoria, lo hace a corto plazo y los recuerdos se establecen en otras partes del cerebro. Es decir, si escuchamos una palabra pero no la utilizamos de forma habitual, no se establecen conexiones neuronales para que la mente acceda a ellas de manera rápida.

Este fenómeno puede ocurrir en personas de todas las edades y es más frecuenta cuando hay estrés y cansancio. Si se produce de manera reiterada es aconsejable acudir a un médico o especialista ya que puede ser un síntoma de alguna enfermedad neurodegenerativa.