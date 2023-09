La exposición definitiva de Pompeya: de sentirte "Gladiator" a sufrir en primera persona la fuerza del Vesubio

Se están poniendo de moda las exposiciones inmersivas; aquello de vivir desde dentro una experiencia única (casi "religiosa", que diría Enrique Iglesias) sin la necesidad de trasladarse en el tiempo ni en el espacio. Sabiendo que lo primero, de momento, está difícil, sobre lo último, lo de no tener que moverse más allá de tu ciudad, no tengo muy claro que sea algo positivo, pues siempre será mejor pisar el terreno, ir a la fuente, que imaginarlo/soñarlo por muy buena que sea la tecnología. Sin embargo, la era es esta y dar la espalda a la tecnología es una utopía, así que dejemos que lo digital nos proporcione estos pequeños "lujos" que, principalmente, la economía no permite.

El Matadero (en la Nave 16) de Madrid ya presentó la pasada temporada Tutankamon y para este arranque del curso 23/24 ha propuesto un nuevo recorrido: Pompeya. La ciudad a las faldas del Vesubio renace junto a la plaza de Legazpi para traer a la capital "Los últimos días de Pompeya", la experiencia inmersiva en la que el visitante sentirá en primera persona el día a día en el Imperio romano, así como la catástrofe que llegó desde el interior de la tierra y que ha quedado para la historia.

El viernes 8 de septiembre MAD Madrid Artes Digitales, "el centro de experiencias inmersivas más grande de España"−señalan−, vuelve con una visita que se divide en 4 grandes bloques: una zona de recibimiento en la que se introduje al espectador en los tiempos y en la que se pueden observar algunos objetos originales; y otras tres salas, la inmersiva, la dominada por el metaverso y la de realidad virtual. Cuatro mundos en los que la urbe que recogió Plinio el Joven.

"Será una experiencia basada en uno de los momentos más conmovedores de la historia, Pompeya, la ciudad sepultada bajo la lava del volcán Vesubio como nunca se había visto. Una experiencia que nos hará vibrar con la historia, vida, belleza y destrucción de la famosa ciudad", comentan los organizadores del recorrido.

Una vez dentro de la Nave 16, el visitante sentirá que camina por las calles de la vieja ciudad romana instantes antes de la explosión del Vesubio. Allí, "seremos testigos del momento del redescubrimiento de la villa, las ruinas de la ciudad pompeyana hoy y, gracias a un viaje en el tiempo, nos sorprenderemos con la sofisticación de las casas de los nobles. Nos entretendremos en sus habitaciones, su vida cotidiana... hasta la llegada del punto final. El Vesubio estuvo anunciando su despertar durante horas, pero nadie supo interpretar qué era lo que sucedía".

Sirve la ocasión para conocer de primera mano la compleja civilización romana a través de una recreación "profusamente documentada", defienden, que muestra con todo detalle la fuerza de esta ciudad pujante y vital justo antes de su destrucción por las fuerzas de la naturaleza.

En esa primera parte introductoria, se podrán redescubrir detalles de la ciudad más avanzada de la antigüedad gracias a una sala dedicada a la exposición de piezas arqueológicas pertenecientes a los diferentes museos romanos llegadas desde Nápoles que permitirán viajar a ese otoño del año 79. En estos objetos se verán ilustrados la riqueza de la moda de la época, el lujo y la belleza, así como elementos femeninos de la vida privada, o yelmos, espinilleras y espadas de los gladiadores. Además, la muestra se completa con los moldes de yeso sacados de los cuerpos de las personas que fallecieron bajo las abrasadoras cenizas del volcán que se verán iluminadas y explicadas a través de un sistema de vídeo mapping.

Y tras ello, llega el momento de la tecnología. Primero, una sala con 1.200 metros cuadrados de proyección que envuelve al público y en la que se recrean las calzadas de piedra, así como barrios, comercios, lugares de esparcimiento, espacios públicos y templos de la ciudad; pero también hay espacio en esa recreación de 20 minutos para adentrarse en las entrañas del volcán para conocer las fuerzas magmáticas y las claves previas a la erupción. Luego, la Sala Metaverso invita a dar un paseo por la Villa de los Misterios en un doble juego que te enseña su estado actual frente al esplendor de antaño.

Y como colofón del recorrido, la realidad virtual (la sala más grande de Europa en este aspecto, con 50 puestos con gafa de VR) se adueña de la situación para subir al público a una cuadriga antes de vivir una lucha a muerte en un anfiteatro abarrotado.