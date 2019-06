Muere el dramaturgo Juan José Alonso Millán

El mundo del arte llora hoy una nueva pérdida. Juan José Alonso Millán, dramaturgo y guionista de cine y televisión, ha muerto hoy a los 82 años por un ictus. Habiendo atravesado varios problemas de salud, ha sufrido complicaciones hasta hoy, que ha fallecido en la clínica donde permanecía.

Alonso Millán fue una fuente inacabable para la cultura de España. Fue dramaturgo, guionista de cine y televisión, escritor de cincuenta libros publicados y, en su día, colaborador de algunos medios como LA RAZÓN, “Abc” y “El Imparcial”, entre otros. Su labor más reconocida y destacada fue dentro del terreno de la comedia, habiendo recuperado el legado satírico y humorístico de los precursores del teatro absurdo, como era Enrique Jardiel Poncela o Miguel Mihura. En su obra, además, también tuvo aportaciones al teatro burgués y comercial.

Estrenó obras con actores y actrices reconocidos y con una extensa producción que alcanzaron el éxito en los escenarios españoles a finales del siglo XX. Hizo 80 obras, entre las que figuran: "El cianuro ¿sólo o con leche?" (1963), "Carmelo" (1964), "La vil seducción" (1967), "Juegos de sociedad" (1970), "Los viernes a las seis" (1976). Por su parte, y como guionista de cine, colaboró en 57 películas, entre ellas: "Mayores con reparos" (1965), "Pecados conyugales" (1969), "No desearás al vecino del quinto" (1970), "Juegos de sociedad" (1974), "Cristobal Colón de oficio...descubridor" (1982). Además, Alonso Millán también aportó al mundo de las series de televisión: "¡Que usted lo mate bien!", "Humor 5 estrellas" (con Juanito Navarro y Quique Camoiras; Casa para dos con Esperanza Roy y Juanjo Menéndez), etc. Y, por si fuera poco, durante su vida dirigió musicales como "¡Oh, Calcuta"!, "Annie", "My Faiir Lady", "El Mago de Oz" y la ópera "Don Pasquale de Donizetti".

El dramaturgo nació en Madrid en 1936 y su vocación por la dramaturgia la demostró desde su juventud. Poco a poco, evolucionó en el terreno del teatro y el guion hasta alcanzar el éxito, de tal manera que su obra no solo se ha visto en España, sino también en otros escenarios europeos y americanos. Hoy, todas aquellas vertientes que trabajó en su vida por y para la cultura, despiden al maestro Alonso Millán.

Por expreso deseo de la familia no se celebrará ningún acto en el tanatorio.