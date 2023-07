Fernando Savater: "Una cosa es ser progresista, y otra ser imbécil"

Las elecciones generales se acercan, y de ello son conscientes las redes sociales. Cada día son más los llamamientos a votar que realizan en Twitter o Instagram personalidades de la cultura, teniendo en cuenta principalmente la delicada fecha que se escogió para los comicios. No obstante, existe un debate, y es que se pretende relacionar a todo el mundo de la cultura directamente con la izquierda de Sánchez. Esta tendencia surge, ante todo, tras la firma de un manifiesto por parte de personajes de la cultura y en pro de la unidad de la izquierda. Esto es, figuras como Elisabeth Duval, Juan Diego Botto, Rozalén, Pepe Viyuela o Inma Chacón expresaron su preocupación respecto a que "al día de hoy la unidad no se haya encauzado", así como consideraban imprescindible "que toda la izquierda comparezca unida en las próximas elecciones". Pues bien, esto ha alterado a lo que realmente es el mundo de la cultura, pues esta no está íntegramente compuesta por una ideología.

Tal y como publicamos hoy en este diario, tanto en la versión impresa como en la digital, no aparecen en este manifiesto intelectuales de nuestra cultura como Fernando Savater, Félix Ovejero, Arturo Pérez-Reverte, Miguel Barceló, Albert Boadella, Juan Manuel Bonet, Eduardo Mendoza, Antonio López, César Antonio Molina, Pitingo, Alaska ni Mario Vaquerizo. Por tanto, no se trata de todo el mundo de la cultura, y así lo demuestra, al menos, Savater, quien en sus redes sociales es bastante activo y expresa lo que piensa con absoluta sinceridad. El filósofo no duda a la hora de afirmar vía Twitter que "El gobierno de Sánchez es el peor desde la Transición". Asimismo, el pensador arremete contra el uso de la palabra "fascismo", escribiendo que "el fascismo consiste en romper las urnas, no en respetarlas. Fascistas son los que salen a la calle a manifestarse cuando son elegidos quienes no les gustan".

Con esto, y para dejar claro su posición ante quienes piensan que toda la cultura está con Sánchez, Savater publica el siguiente mensaje: "Lo asombroso es la gente que ve a esta izquierda que se apoya en Bildu y los separatistas catalanes, que apoya leyes inefables, y te pregunten ¿cómo no está usted apoyando esto? Pues porque esto es una mierda, hablando muy mal y pronto. Una cosa es ser progresista y otra ser imbécil", zanja el filósofo.