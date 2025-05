Freddie Mercury tenía una hija secreta según una nueva biografía del cantante

La figura de Freddie Mercury no cesa de generar noticia 24 años después de su muerte. Esta vez ha sido la reconocida biógrafa Lesley-Ann Jones, la que ha desvelado un sorprendente dato sobre el artista en su nuevo libro "Love, Freddie". En el mismo, se afirma que el líder de Queen tenía una hija secreta con la que mantuvo una relación cercana hasta su muerte en 1991.

Según esta biografía, la niña fue concebida accidentalmente durante una aventura con la esposa de un amigo cercano en 1976. Se afirma que Mercury visitaba a su hija periódicamente y que le dio 17 volúmenes de diarios personales detallados que ella mantuvo en secreto. Hoy, esta niña, de la que no se revela su nombre y que se hace llamar "B", tiene 48 años y trabaja como profesional médica en Europa. Ha sido ella misma la que ha compartido el contenido de esos diarios con la biógrafa de Lesley-Ann Jones.

Freddie Mercury en "These are the days of our lives" archivo

Ha sido el diario británico Daily Mail el que ha compartido detalles de una carta escrita a mano por la supuesta hija de Mercury, que, de momento, quiere mantener su anonimato, en la que dice: “Freddie Mercury fue y es mi padre. Tuvimos una relación muy cercana y amorosa desde el momento en que nací y durante los últimos 15 años de su vida. Me adoraba y tenía devoción por mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, para la mayoría de las personas, inusuales e incluso escandalosas. Eso no debería sorprenderme. Nunca mermaba su compromiso de amarme y cuidarme. Me apreciaba como un tesoro".

Según se desvela en la biografía, el cantante comenzó a escribir los diarios el 20 de junio de 1976 cuando se enteró del embarazo, dos días después de que Queen lanzara su sencillo "You're My Best Friend", de su álbum de 1975 "A Night at the Opera". En los mismos, narraba su infancia en Zanzíbar, donde nació con el nombre de Farrokh Bulsara, el 5 de septiembre de 1946, y asistió a un internado de estilo británico en la India.

Freddie Mercury en la versión inédita de la canción larazon

También detalla cómo la familia se vio obligada a huir de Zanzíbar en la revolución de 1964 antes de establecerse en Middlesex, al noroeste de Londres. Escribió su última anotación en su cuaderno, el 31 de julio de 1991, momento en el que su salud se deterioraba cada vez más. Mercury falleció a los 45 años de neumonía bronquial causada por el sida.

En otra carta incluida en el libro, "B" explica sus razones para compartir los diarios de Mercury después de 30 años. “Después de más de tres décadas de mentiras, especulaciones y distorsiones, es hora de dejar que Freddie hable. Aquellos que han sabido de mi existencia guardaron su mayor secreto por lealtad a Freddie. Que elija revelarme en mi mediana edad es mi decisión y solo mía. En ningún momento me han obligado a hacerlo. Me confió su colección de cuadernos privados a mí, su única hija y su pariente más cercano. Es el registro escrito de sus pensamientos, recuerdos y sentimientos privados sobre todo lo que había vivido”.

Lesley-Ann Jones asegura que "B" se acercó a ella por primera vez hace tres años. "Estoy absolutamente segura de que no es una fantasiosa", ha declarado en Daily Mail.