Geoffrey Rush recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges

El actor australiano Geoffrey Rush ha recibido la noche de este jueves el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña en reconocimiento a su carrera, en la que ha recibido un Oscar por "Shine" y alcanzó una gran popularidad por su papel del capitán Barbossa en la saga "Piratas del caribe". En su discurso, que ha hecho en la parte inicial en catalán, ha expresado su agradecimiento por recibir el galardón de un festival como el de Sitges y hacerlo en una sala totalmente llena: "El honor es abrumador", ha asegurado el actor.

Geoffrey Rush ha presentado en el Festival de Sitges la película "The rule of Jenny Pen", de James Ashcroft, en la que da vida a un juez que tras sufrir un ictus es ingresado en una residencia, dominada por uno de los internos, interpretado por John Lithgow. La cinta, neozelandesa, cuenta también en su elenco con intérpretes como Nathaniel Lees, Maaka Pohatu o Ian Mune.

Según ha asegurado Rush en la ceremonia, refiriéndose a la temática del filme sobre un acoso en un asilo, "he interpretado a unos cuantos locos, pero a ninguno de esta clase". Confiesa escoger sus proyectos "por instinto", y respecto a esta película explicaba que supo "desde la página cinco" del guion que se trataba de un "documento especial, un retrato muy vívido de la vejez".

"Me gusta el paisaje de personas octogenarias, creo que es bueno para mí, porque represento a gente que tiene unas experiencias similares a la mía", apuntaba el actor australiano, de 73 años. "Mi hija siempre me comenta que cada vez me llegan más guiones en los que termino en una silla de ruedas", bromeaba.