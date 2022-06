Encuentran el Gloucester, el buque inglés que naufragó con un futuro rey a bordo

Lo ocurrido con el Gloucester es una de estas historias navales que podrían inspirar cualquier cuento de historias y aventuras. Fue un barco que, construido en Londres y botado en 1654, simboliza un momento clave en la historia del Reino Unido. De hecho, de modificarse su destino, la monarquía inglesa y los detalles de su cronología habrían tomado otro rumbo. Este pecio naufragó el 6 de mayo de 1682, cuando transportaba al futuro rey Jacobo II, a quien casi le provoca la muerte. El heredero al trono fue seleccionado para que fuera a recoger a su esposa embarazada a Edimburgo, a bordo de dicho pecio. No obstante, el buque nunca llegó a puerto y, desde entonces, el lugar exacto del hundimiento había permanecido desconocido, hasta que ahora, siglos después, se han localizado restos del buque.

El Gloucester, que encalló en un banco de arena y se hundió en menos de una hora, causando la muerte de unas 250 personas, se ha descubierto cerca de la costa de Norfolk, al noreste de Londres. Un hallazgo perpetrado por parte de dos buzos aficionados, así como miembros honoríficos de la escuela de Historia de la Universidad de East Anglia. Se trata de Julian y Lincoln Barnwell, hermanos que identificaron el yacimiento en 2007, a unos 45 kilómetros de Great Yarmouth.

No obstante, hasta 2012 no confirmaron que se trataba realmente del Gloucester, cuando hallaron la campana del barco. No obstante, según informa “AP”, este descubrimiento ha tardado en hacerse público con el fin de confirmar del todo la identidad del barco, así como de proteger el lugar histórico donde se ubican los restos.

Una cápsula del tiempo

Asegura la experta en historia marítima de la Universidad de East Anglia, Claire Jowitt, que este naufragio no fue “por poco uno de los momentos clave de la historia inglesa”. Jacobo II de Inglaterra e Irlanda, y VII de Escocia desde 1685 hasta 1688 -cuando fue derrocado por la Revolución Gloriosa-, fue el último monarca católico de Inglaterra, Escocia e Irlanda, además de heredero al trono en un momento de gran tensión política y religiosa en Gran Bretaña.

El también conocido como Jacobo Estuardo logró sobrevivir, y “si hubiera muerto el resultado habría sido una historia británica y europea muy diferente”, asegura Jowitt. “Creo que se trata de una cápsula del tiempo que brinda la oportunidad de averiguar muchas cosas sobre la vida en un barco del siglo XVII. La naturaleza real del pecio es absolutamente increíble y única”, añade, pues, asegura, los restos del naufragio podrían ser el descubrimiento marítimo más importante desde el Mary Rose, el buque de guerra del rey Enrique VIII durante la dinastía Tudor, que fue hundido en 1545 durante los combates contra una flota francesa..