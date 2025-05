Hallazgo histórico: los "Amantes de Valdaro" y el enigma de cómo acabaron abrazados bajo tierra durante más de 5.000 años

Las imágenes del descubrimiento no dejan lugar a la duda sobre la eternidad del amor. Tal vez el único sentir que es capaz de sobrepasar la barrera más poderosa de nuestro mundo y aquella que se creía invencible, el tiempo. Desde su hallazgo, los detalles sobre su origen son tan inciertos como borrosos. La arqueología no ha medido con total claridad los porqués que plantea este enigma y es así como la leyenda sobre los mismos se ha avivado hasta un punto de no retorno. Este poema visual y físico ha sido el protagonista de canciones, escritos y otras formas de representación artística.

Para situarnos en la época determinada dónde surgió el acontecimiento hay que remontarse más de 5.000 años atrás. No obstante, la expedición en la que estos dos enamorados fueron descubiertos data de 2007. La investigación liderada por la arqueóloga Elena Menotti tuvo lugar en el norte de Italia, concretamente en un terreno agrícola a las afueras de Mantua. "Nunca me había conmovido tanto un descubrimiento", comentó la encargada de la misión que atesora en su haber décadas de carrera profesional.

Asimismo, todo lo relativo al caso agranda el mito de los "Amantes de Valdaro", nombre que recibió y por el cual hoy en día es reconocido el hallazgo. Por un lado, la fecha en la que tuvo cita la misión y que dio a conocer la impactante fotografía de los dos amados entrelazados es realmente cercana a San Valentín, por lo que, con el paso de los años, se ha transformado en un estandarte de esta festividad. Sin embargo, obviando su connotación romántica, este hecho evidencia las distinciones claras a nivel social del mundo antiguo en contraposición con el contemporáneo.

El amor enterrado bajo tierra: un abrazo para la eternidad

Las tumbas doble históricamente están relacionadas con otras épocas. Por el contrario, en el Neolítico, periodo al que pertenece el suceso, estas prácticas eran prácticamente inusuales, algo que aporta todavía más matices al asunto. Pero viajando a las profundidades del yacimiento de Valdaro, la particularidad más especial y por la cuál adquiere la relevancia que hoy ostenta es por la posición, tan íntima como intensa, con la que están colocados los difuntos. Entrelazados de piernas y manos en un abrazo que dibuja la silueta de un corazón, como se aprecia en la fotografía.

Según se conoce, en el momento en el que se produjo el entierro, el joven tenía veinte años de edad mientras que la mujer se cree que tenía una edad menor, entre 16 y 20 años. Su estatura era similar y se posiciona sobre 1,57 metros, altura considerable para la época. Además, dentro de la tumba se hallaron otros objetos que son el principal foco de las teorías. Estos instrumentos son, entre otras cosas, herramientas de sílex como cuchillas y puntas afiladas que se empleaban para la caza. Aunque en el pasado se han registrado esta clase de útiles en sepulturas, tampoco está claro su uso ni el por qué de su presencia.

Mas leña al fuego: ningún asentamiento cercano

La causa de la muerte que cobra más importancia para los investigadores es la de que la pareja falleció por una hipotermia. En ninguno de los dos cadáveres se han encontrado heridas artificiales y tal vez la posición se deba a un rito funerario. No obstante, el misterio principal que envuelve toda esta incógnita es la ausencia total de un asentamiento por la zona. Lo cual imposibilita la existencia de un pueblo próximo al yacimiento. Las preguntas cada vez son mayores pero, como consecuencia de todo lo mencionado, hoy en día constituye una escultura hecha por y para la historia.