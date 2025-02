La infancia de los Franco

Años después, cuando la vida de su hijo Francisco, Paquito, corrió grave peligro en la guerra de Marruecos , su madre recurrió con milagroso fruto a la intercesión de la Señora. «Los moros decían de él que tenía baraka», recordaba su hermana Pilar. Y acto seguido, aclaraba: «Yo me atrevería a decir que quizá».

El padre de Ramón contaba una curiosa anécdota de las vacaciones de sus hijos en una entrevista del diario ABC en 1926: «En verano, los niños solían ir con su madre a bañarse a la playa de La Graña. Al regreso de una de estas excursiones se levantó una enorme marejada. La madre se apuró mucho porque la lancha amenazaba con zozobrar en cualquier momento y». Francisco y Ramón se iniciaron en la pesca con amigos del colegio; solían emplear cañas y anzuelos de fabricación casera. Su hermana Pilar a veces les acompañaba: «Alquilábamos –recordaba– un bote de remo y nos íbamos con alguna de nuestras muchachas de servicio. Nos marchábamos hasta la Graña, y cuando pescábamos algo volvíamos a casa como locos. Por cierto que esto no pasaba con mucha frecuencia y no por falta de peces, que entonces aún los había». En aquel tiempo, los pescadores profesionales no faenaban en barcos, sino en traineras de doce y catorce remos. En Ferrol abundaba el marisco, sobre todo las ostras, que se vendían por dos reales la docena; también había muchas sardinas, cangrejos, pulpos y calamares.