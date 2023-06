Lewis Capaldi anuncia su retirada temporal por el síndrome de Tourette y se cae del cartel del DCODE 2023

Lewis Capaldi no tocará en el festival DCODE 2023, en el que era cabeza de cartel, tras anunciar su retirada temporal "para poner en orden su salud física y mental", después de que se haya hecho viral una actuación suya en el festival de Glastonbury (Inglaterra), donde sufrió una crisis del síndrome de Tourette que padeció en plena actuación. "Gracias a los fans de Glastonbury por recibirme y por cantar conmigo cuando lo necesité y por todos los mensajes increíbles de después. Significa mucho para mi", ha escrito el cantante en un comunicado que ha compartido en su perfil de Twitter.

El cantante ha afirmado que esta noticia "puede que no sea una sorpresa para nadie" y ha reconocido que ha supuesto una gran "dificultad" escribir ese mensaje de despedida, informa EP. "Solía ser capaz de disfrutar de cada segundo de shows como este y esperaba que tres semanas pudieran ayudarme a solucionarlo. Pero la verdad es que todavía estoy aprendiendo a adaptar el impacto de mi Tourette y el sábado se hizo bastante evidente que necesito mucho más tiempo para poner en orden mi salud tanto física como mental, de manera que pueda hacer todo lo que amo durante muchísimo más tiempo", ha explicado.

Capaldi ha asegurado que es un "tremendo afortunado" por poder tomarse su tiempo alejado de los escenarios "cuando otros no pueden". "Me gustaría dar las gracias a mi maravillosa familia, amigos, equipo, profesionales médicos y todos vosotros, que habéis sido un apoyo increíble en cada paso de este proceso, en los buenos momentos y aún más durante el último año en el que he necesitado vuestro apoyo más que nunca", ha señalado. Por último, ha pedido perdón a todos aquellos fans que planeasen acudir a alguno de sus conciertos antes de final de año y ha recalcado que necesita sentirse bien.

"Necesito sentirme bien para actuar al nivel que os merecéis. Tocar para vosotros cada noche es todo lo que he soñado, por lo que esta es la decisión más difícil que tomado en mi vida. Estaré de vuelta tan pronto como sea posible", ha precisado. Este descanso se produce a escasos días de su último 'retiro temporal', ya que el pasado 5 de junio, y a través de sus redes sociales, reconocía que no estaba viviendo un buen momento de salud física y mental y anunciaba un descanso de los escenarios hasta el pasado concierto en Glastonbury. Por su parte, el festival DCODE también ha hecho uso de sus redes sociales para confirmar la baja del artista y desearle verle "muy pronto de vuelta. "Te echaremos de menos este septiembre", ha destacado el festival. Próximamente anunciarán el cartel actualizado con las nuevas confirmaciones que se sumarán al evento.