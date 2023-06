Se cumplen 25 años desde que Lorenzo Silva creó a Bevilacqua

El empleo ingenioso e innovador de un mismo personaje a lo largo de varias tramas no solo hace que no se oxide, sino que también se relaciona irremediablemente con su creador. Son varias las sagas literarias en las que un personaje se ha hecho con la confianza e interés de sus lectores, así como este mismo protagonista ha pasado a formar parte de una vida: la del escritor. Irremediablemente, relacionamos e incluso identificamos a Dolores Redondo c con la inspectora Salazar, a Eva García Sáenz de Urturi con el incorregible Kraken, a Santiago Posteguillo con todo emperador de la Antigua Roma, así como a Lorenzo Silva con Rubén Bevilacqua. Este último es, quizá, uno de los guardias civiles más queridos de la literatura española. Miles de lectores han perseguido sus pasos y le han visto envejecer entre riesgos y victorias. A cada título publicado, y junto a su inseparable Virginia Chamorro, Bevilacqua ha ido edificando, junto a Silva, un fenómeno literario basado en lo sugerente del género de novela negra. Y en este 2023 está de celebración.

Las novelas de Bevilacqua ya forman parte del imaginario de más de dos millones de lectores, y este año cumplen 25 años y trece libros. Todo comenzó en 1998, cuando Lorenzo Silva, tras tantear y recibir rechazos de varias editoriales, finalmente comenzó su periplo para publicar «El lejano país de los estanques». Desde entonces y hasta hoy, la editorial Destino ha sido compañera de viaje de esta saga literaria, así como testigo de la evolución de Bevilacqua y Chamorro en cada una de las aventuras que Silva les ha puesto por delante.

Entre Galicia y Cataluña

Tras esta primera novela, comenzó la verdadera aventura literaria: se publicaron «El alquimista impaciente» (2000), «La niebla y la doncella» (2002), «Nadie vale más que otro» (2004), «La reina sin espejo» (2005), «La estrategia del agua» (2010) y «La marca del meridiano» (2012). Esta última obra fue doblemente especial, pues Lorenzo Silva se alzaba gracias a ella con el Premio Planeta. Pero las derivaciones éticas y emocionales de cada caso al que se ha enfrentado Bevilacqua no terminaba ahí, pues aún quedaban varios volúmenes. En 2014 se publicó «Los cuerpos extraños», al que le siguió «Donde los escorpiones» (2016), «Tantos lobos» (2017), «Lejos del corazón» (2018) «El mal de Corcira» (2020) y «La llama de Focea» (2022).

Lorenzo Silva es, por tanto, sinónimo de Bevilacqua y, como consecuencia, también sinónimo de novela policíaca. Su vida literaria ha crecido y se ha articulado en torno a este icónico personaje. Junto a él, ha viajado por Galicia, las Islas Canarias, Cataluña o por la costa levantina. Y, si bien el autor confiesa que «sostener el éxito es complicado», también aseguraba tras la publicación de la última entrega de la saga que «aún queda Bevilacqua para rato».