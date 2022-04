Jo Nesbø: telemetría negra del rencor romántico

En 2014 se estrenaba en la televisión noruega «Occupied», una serie inspirada en una idea original de Jo Nesbø. Sus capítulos, por tanto, estaban guiados a través del misterio y el crimen. Y es su trama lo que resulta, años después, llamativa: se ambientaba en un futuro próximo en el que Rusia iniciaba una invasión, aunque, en aquella ficción, en Noruega. «Cuando salió el primer episodio, el embajador ruso de mi país tuvo una reacción muy fuerte contra ella. Decía que Rusia era un país pacífico, y pocos meses después atacó y ocupó Crimea», explicaba ayer Nesbø, reconocido internacionalmente como el rey de la novela negra, ante la prensa en Madrid. «La idea para la serie no tenía por qué ser Rusia, sino que la centré en una historia sobre hasta dónde un individuo estaría dispuesto a luchar por unos ideales. Y eso es lo que ahora estamos viendo en Ucrania».

El noruego, que estudió Historia Económica, explica que todos los conflictos entre sociedades o países no solo parten de un interés económico: «También hay egos personales que los producen. Vladimir Putin ha tenido más apoyo en Rusia que cualquier otro hombre de Estado en Europa o en el mundo, y así se asegura de que sus vecinos le temen. Se ha subestimado hasta qué punto las personas quieren construirse un estatus para dejar huella en la historia», apuntaba el autor. Y es esa capa tan fina a la que llamamos sociedad lo que le interesa a Nesbø a la hora de enfrentarse a un nuevo proyecto. Así lo ha demostrado en «El hombre celoso» (Reservoir Books), libro que publica y divide en dos temáticas, tan peligrosas –ingrediente que salpica cada una de sus creaciones– como interconectadas entre sí: el poder y los celos.

Ambición y envidia

«Dos amigos que, de camino a los Sanfermines, se enamoran de la misma chica. Un padre afligido que se plantea cuál es el lugar de la venganza en una sociedad sucumbida a sus peores instintos. La historia de dos pasajeros en un avión entre los que surge la chispa del amor... o quizá un sentimiento más siniestro». Así dice parte del argumento que describe algunos de los doce relatos de esta historia. Asegura Nesbø que no sabría decir qué es más fuerte o pernicioso, si el poder o los celos: «La ambición personal está relacionada con la competición, y ésta con la envidia. Como escritor, no escribo para cambiar el mundo, pero sí para intentar llevarlo en una dirección. Tengo ambición, y para mí el trabajo es extremadamente importante. Pero no me preocupo del mercado. Es más valioso el tiempo que he empleado en que el libro sea lo más bueno posible. Si me ofrecieran pasar dos años de mi vida escribiendo una obra maestra de manera anónima, lo haría», apunta el también creador del detective Harry Hole.

El escritor noruego, Jo Nesbø, ayer durante la presentación de 'El hombre celoso' en Madrid FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

«El hombre celoso» es interesante por partida doble: primero, porque apenas hay narración escrita por Nesbø que no seduzca a la intriga y, segundo, porque es su primer libro de relatos. «Mi madre siempre me decía que una novela puede escribirla cualquiera, pero que los relatos son un arte, y solo unos pocos pueden crearlos. Creo que por eso no me había atrevido a escribirlos hasta que ella falleció. Además, nunca estoy contento ni totalmente satisfecho con mis obras, siempre vuelvo a leerlas y encuentro cosas que habría cambiado», concluye.