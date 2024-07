La "regeneración democrática" y el ministerio de la Verdad: 1984-2024

Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para presentar la anunciada agenda de regeneración democrática para "luchar contra la desinformación y los bulos". Hace algo más de dos meses el presidente del Gobierno oficializó que "merecía la pena" quedarse al frente del Ejecutivo y, en una intervención institucional sin preguntas, avanzó un "punto y aparte": "Trabajaré sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades", dijo.

Sánchez no ha querido concretar otras medidas más allá de hacer suyas las que propone la legislación europea, tales como garantizar la independencia, pluralidad y transparencia de los medios de comunicación. "No es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre los medios", ha dicho. El Gobierno sí quiere limitar, aunque no ha precisado en qué medida, la financiación de las administraciones públicas "para asegurar que no haya partidos políticos que compran líneas editoriales con el dinero de todos los ciudadanos".

Por paradójico y contradictorio que resulte, acto seguido, el presidente ha anunciado un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación que lo necesiten (ejem, ejem), con el fin de "crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad".

¿A qué nos recuerda está intervención gubernamental en la actividad de la prensa, además de a la Ley Fraga de 1966? ¡Pues a '1984', la distopía escrita por George Orwell, y su ministerio de la Verdad!

El ministerio de la Verdad es uno de los cuatro ministerios con los que el Partido, el Ingsoc (no confundir con el PSOE), ejercía el gobierno en la distopía orwelliana escrita en 1959. Los otros tres eran los del la Abundancia, la Paz y el Amor (no se me ocurre mejor titular para estos dos últimos que Óscar Puente).

Los nombres de los Ministerios en '1984' se refieren al doble sentido, del doble lenguaje y "doblepensar", o a la ironía, vaya; de modo que la principal función del ministerio de la Verdad es la reescritura de la historia y el falseo de la misma: o sea, la mentira.

Quien ostente la cartera de la Verdad es responsable de cualquier falsificación necesaria de los acontecimientos históricos (¿ley de memoria histórica?). Además de ser el encargado de administrar la verdad, el ministerio extiende un nuevo lenguaje entre la población llamado neolengua ("¿resiliencia?", "¿progreso?", "¿sostenibilidad?", "¿extrema derecha?"...) , en el que, por ejemplo, la "verdad" se entiende en el sentido de las aseveraciones como 2 + 2 = 5, cuando la situación lo requiere. Me suena esto de algo... ¿La Amnistía quizás?

De acuerdo con el concepto de doble pensamiento el ministerio recibe el nombre correcto, porque crea y fabrica la "verdad" a su antojo tal y como la neolengua las define y entiende. La novela describe el falseamiento de los registros históricos para mostrar una versión aprobada por el Gobierno de los acontecimientos.