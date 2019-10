Luis Tosar, espléndido en "Ventajas de viajar en tren"

Durante el fin de semana viene más público al Festival de Sitges y quizá por esa razón han proyectado en el Auditorio documentales, aunque fuera de competición, pero, claro, uno sobre "Alien" (cuando todos ya sabemos de memoria absolutamente todo sobre esta saga...), titulado "Memory: The Origins of Alien", de Alexandre O. Philippe. Continuamos con más películas, como "Ventajas de viajar en tren", de Aritz Moreno, un largometraje algo complicado por la cantidad de cosas que ocurren. En un tren, uno de los viajeros es un psiquiatra que habla de sus pacientes con el resto de pasajeros, se cuentan unas historias sórdidas pero a la vez fascinantes, aparecen obsesiones, perversiones, algún sarcasmo, demencia sofisticada y esos pequeños detalles que ocurren cuando viajas en un tren. Solo destacar adicionalmente que Luis Tosar, como de costumbre, está espléndido.

Por otra parte, "Vivarium", de Lorcan Finnegan, es un filme angustioso en la que una joven pareja quiere comprar su primer hogar y para ello visita una inmobiliaria donde les recibe un extraño agente de ventas. Una vez en la casa, el vendedor desaparece y toda la urbanización se convierte en un laberinto. Un día la pareja protagonista recibe un paquete; dentro hay un bebé. Se plantean matarle, pero no lo hacen y el bebé crece y crece y crece para convertirse en el malo de la película. Los protagonistas no consiguen salir de la urbanización, siempre acaban delante de la casa número 9, es más, la llegan a quemar, pero reaparece intacta. Se trata de un largometraje algo obsesivo que entretiene, aunque el triunfo final vemos venir de largo que será de parte de los malos.