Miki Núñez: "Yo soy de lo más charnego. A mi España me gusta mucho"

Llega al hotel Ilunion de Madrid con su maleta a cuestas. De «Operación Triunfo» pasó a representar a España en Eurovisión donde hizo buenos amigos. Saca en septiembre su primer disco, trece temas a prueba de superstición. Dice que de mayor quiere ser como su hermano pequeño. Participará en un capítulo de Paquita Salas y «lo que me quede por decir, lo comunicaré en canciones».

¿Qué canción envidia que no se le hubiera ocurrido a usted?

Creo que la de «Volveremos», de Charango. Las del disco las he compuesto yo y, a veces compongo con el audio del Whatsapp.

Sherlock Holmes hablaba del «Templo de la memoria». ¿Qué hay en la suya?

Los recuerdos de los momentos en los que he tenido que tomar decisiones importantes en mi vida y que han estado todas ellas enfocadas a ser cantante.

Dice que quiere llegar a curar heridas. ¿Encontraremos su música en una farmacia?

Seguramente sí, en farmacias y parafarmacias de los aeropuertos. En el disco hay una canción en la que he abierto mi estómago y mi pecho en canal y lo he puesto encima de la mesa.

Canta «Celébrate». ¿Tiene motivos?

Ahora mismo celebro que, por fin, soy feliz, que vivo de lo que quiero vivir, que sigo rodeado de lo que quería estar y teniendo mucho apoyo de la gente que me rodea musicalmente hablando.

Cuando dijo en casa que quería ser cantante, ¿qué le dijeron?

Que primero tenía que sacar una carrera y que lo de cantar tenía que ser secundario. Mi madre me sigue insistiendo en que me saque la carrera.

Dice: «Mis cicatrices me hacen ser quien soy». Léame una de ellas...

Creo que mis cicatrices son todos los errores que he cometido autoprejuzgándome a mí mismo. He tenido muchos problemas de sobrepeso y fui muy duro conmigo y cada vez que hacía algo mal me autofustigaba. Me he dicho muchas cosas malas muchas veces.

¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo lo gestionó?

El problema es que me decía cosas muy feas y no ponía remedio. Para mí, mi infancia estuvo marcada porque me sentía que era un gordo y me lo decía al espejo, y quería adelgazar.

¿Con quién se comparaba?

Yo era muy fan de los actores de los musicales de Disney que parecían como príncipes, y eso me hizo bastante daño. Me encantaría ser actor de musicales como «High School Musical».

Estudiaba Educación Primaria... ¿En qué le gustaría ser maestro?

Siempre he querido ser maestro en matemáticas. Soy de esos que quieren hacer una clase divertida y demostrar que con las matemáticas también se puede pasar bien.

¿Qué pensaría Pitágoras si escuchara una de sus canciones?

¿Que soy un cateto?

¿En qué se ha quitado la venda?

Creo que nuestra vida está bastante marcada por los prejuicios y estoy intentando quitarme la venda en ese sentido,de no quedarme con la primera impresión. Tenía muchos prejuicios porque me juzgaron a mí muchas veces.

Cuénteme un secreto de usted...

Un secreto es que tengo bastantes TOCS. Por ejemplo, cuando me quito los calzoncillos tengo que tirarlos siempre al mismo recuadro de la habitación. Antes de dormir paso una mopa alrededor de la cama para que no haya nada. Mi madre dice que mientras sea más limpio, que bien...

¿Habla catalán en la intimidad?

Igual, como Aznar. Incluso a veces me atrevo en público. Con todo mi círculo de amigos hablo en catalán, en casa hablo castellano porque mis abuelos son andaluces. Yo soy lo más charnego... A mi España me gusta mucho. Amar a Cataluña no quita amar a España. Los extremos son malos.