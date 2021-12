Ana Corbel: “La copla necesita personalidad propia, no imitadores que la parodien”

Cultura

¿Tienen sentido las coplas de siempre en nuestros días? “Locuras de hoy y coplas de siempre”, es el nuevo trabajo discográfico de Ana Corbel, una recreación de canciones como “Ojos verdes”, “La bien pagá”, “María la portuguesa”, “Tengo Miedo’' o “Suspiros de España”, llevadas a la actualidad y cantadas por una cantante del siglo XXI. Un espectáculo a medio camino entre el teatro y el recital para presentar la copla con una mirada actualizada y un enfoque distinto. Acompañada por el pianista Chico Pérez “que nunca había interpretado flamenco y eso hace que la copla adquiera un aire jazzístico muy diferente y enriquecedor”, Corbel va introduciendo cada canción con monólogos sobre la actualidad escritos por Pedro Ruiz. Con la dirección de Paco Ortega, será presentado en el Teatro Lara de Madrid el jueves 9 de diciembre.

-¿Qué tiene de novedoso este espectáculo?

-Son temas de siempre con un formato distinto, seleccionarlos junto a Paco Ortega fue un quebradero de cabeza por la gran cantidad de éxitos que hay. El criterio fue elegir canciones que pudieran relacionarse con el presente, la polémica alrededor de los toros, las redes sociales, la política…ahí es donde interviene Pedro Ruiz con sus monólogos escritos sobre todas las locuras que vivimos hoy.

-Desarrolla su doble vertiente de actriz y cantante.

-Esa es mi gran responsabilidad porque es la primera vez que abordo esas dos facetas a la vez, me he formado también como actriz, pero nunca había estado frente al público actuando y cantando y como experiencia es increíble para mí.

-¿Las letras de la copla casan bien con la actualidad?

-Hay canciones que no tienen cabida en esta época porque la sociedad ha evolucionado mucho y han quedado desfasadas, pero la mayoría de las coplas son atemporales, cuentan historias universales que pueden aplicarse a momentos actuales porque cuentan vivencias que pueden pasar a cualquiera.

-¿Cree que el género necesita reinventarse?

-Está claro que sí, hay puristas que critican a cantantes como Martirio o Rosalía, pero es muy valiente y muy digno hacer lo que ellas hacen con la música, lo fácil es imitar lo que ya ha tenido éxito, lo difícil es tener éxito con una propuesta propia, pero ese es el camino para que el género siga vivo.

-Como ha hecho los flamencos.

-Así es, y debemos de inspirarnos en ellos que lo han hecho muy bien, no sólo se han reinventado, sino que han llevado todo lo que les gustaba al territorio flamenco y, de pronto, canciones que no tiene nada que ver con él, suenan por bulerías. En la copla debemos de hacer lo mismo, me enfada ver imitadores descarados de los grandes del género porque lo convertimos en una parodia y pierde mucho valor. Hay que darle calidad, no restársela, aportar la personalidad propia. No tiene sentido ahora salir al escenario con una bata de cola imitando a Cocha Piquer o Rocío Jurado, eso ya se ha hecho, así, ni evoluciona el género si crece uno como artista.

-¿Cómo ganar a la gente joven para la causa?

-Ver el cartel o escuchar solo la palabra copla atrae a un público más mayor, pero sin un joven tiene oportunidad de conocer de qué trata el proyecto, sí los hay que se animan porque, aunque no lo creamos, las nuevas generaciones nos sabemos las letras de las coplas, forman parte de nuestra memoria emocional y estoy detectando que el género se está considerado como “vintage”, como algo “cool” que empieza a estar de moda entre jóvenes, que comienzan a valorarlo como algo preciado.

-¿Cree que hay un renacer de la copla?

-No sé si es un resurgir o renacer, pero de la sensación de que vivimos un momento de apegarnos más a nuestras raíces y posiblemente tenga que ver con el confinamiento pasado. Estábamos en un mundo demasiado superfluo, sin ahondar en sentimientos y esta etapa nos ha hecho reflexionar, volver en parte a nuestras raíces musicales. Al fin y al cabo, estas canciones son la banda sonora de nuestros padres y abuelos.