Este es el nuevo festival de Madrid que trae a Gorillaz en septiembre

La actualidad musical en España no da tregua. Cuando el mercado parecía saturado, acaba de anunciarse la llegada de un nuevo festival a Madrid, que se celebrará en el mes de septiembre, con un reclamo de primera categoría. El próximo 20 de septiembre, llega Pulse of Gaia, un evento que se celebrará en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), organizado por Zamna Group, especializada en el turismo musical, con un gran reclamo artístico: la actuación de Gorillaz, la banda creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett.

Pulse of Gaia promete actuaciones de distintos géneros y conexión con el territorio. Según han informado sus organizadores, el festival "traerá a los artistas más vanguardistas que definen el sonido de una generación con la energía profunda e implacable del underground". A la cabeza del cartel, todavía por revelarse, se encuentran Gorillaz, un proyecto especial que celebra 25 años y que es una de las actuaciones más esperadas de la temporada.

Se trata de la única actuación de Gorillaz fuera del Reino Unido este año. Damon Albarn estará acompañado en el escenario por la banda al completo, con visuales de Jamie Hewlett, interpretando las canciones más icónicas de los ocho álbumes de estudio de la banda.

Creada por el músico Damon Albarn y el artista Jamie Hewlett, Gorillaz está formada por cuatro miembros ficticios: el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, el batería Russel Hobbs y el guitarrista japonés Noodle. La banda abrió un camino de innovación musical y creativa a través de álbumes como "Gorillaz" (2001), "Demon Days" (2005), "Plastic Beach" (2010), "The Fall" (2011), "Humanz" (2017), "The Now Now" (2018), "Song Machine: Season One - Strange Timez" (2020) y "Cracker Island" (2023).

Las entradas están disponibles en: https://www.fourvenues.com/pulse-of-gaia-festival-madrid/U1O5