Elvis Costello asegura que no volverá a tocar «Oliver’s Army» por incluir el término “nigger”

Escribió la canción después de un viaje a Belfast (Irlanda del Norte). Impresionado por el conflicto armado y los recuerdos de su familia, Elvis Costello, de nombre real Declan McManus, incluyó un verso en «Oliver’s Army» en el que decía: «One more widow, one less white nigger», es decir, otra viuda y un blanco negro menos. «Nigger», además del uso racista que conocemos en América, era un término despectivo con el que se calificaba a los católicos norirlandeses por parte de los británicos y la canción fue una crítica por el trato que se dispensaba a los emigrantes irlandeses en Inglaterra. De hecho era, según ha declarado Costello recientemente, el insulto con el que se referían a su abuelo en el Ejército. Cuando Costello escribió la canción, la palabra «nigger» ya se empleaba como insulto en Estados Unidos contra los afroamericanos.

El famoso término le provocó más de un quebradero de cabeza desde 1979, que siempre sorteaba dando las explicaciones pertinentes, pero Costello ha cambiado de opinión. En una entrevista a «The Independent» asegura que nunca más volverá a tocar el tema, que es uno de sus mayores éxitos, y pedía públicamente que ninguna emisora de radio la volviera a emitir. «Si volviera a escribir esa canción, lo haría de otra manera», reconocía el músico, que hace años se mostraba en contra de que censurasen la palabra en las ondas con un pitido. «Si hacen eso, lo están empeorando, porque lo resaltan más. ¡Así que mejor que no pongan el disco!», decía en la entrevista. Costello trató de reescribir la letra sin éxito y también se enfadó cuando, hace unos años, en la BBC suprimían esa parte. De manera que ha decidido ser él quien corte por lo sano: «La gente escucha esa palabra... y me acusa de algo que no pretendí».

Muchos años antes del tema de Costello, los carteles de «No irish, No blacks, No dogs», delimitaban quiénes nunca iban a ser servidos en determinados establecimientos de Inglaterra. Así que el músico, nacido en Londres, utilizó el término como una crítica contra ese racismo histórico que colocaba en el mismo rincón de los apestados a irlandeses y negros. Sin embargo, ahora la simple mención de la palabra escandaliza y el artista está cansado de dar explicaciones. En Estados Unidos, durante el siglo XIX, también se popularizaron otro tipo de carteles que rezaban «No Irish Need Apply» (es decir, absténgase irlandeses), que se convirtió en el acrónimo NINA y fue un motivo de inspiración para los músicos irlandeses.

En la entrevista, Elvis Costello bromeaba con el hecho de que, una vez eliminada «Oliver’s Army» de su repertorio, las dos canciones propias susceptibles de sonar en su propio funeral son «She» y «Good Year For The Roses», y ninguna de ellas –la primera la escribió Charles Aznavour y la segunda Jerry Chesnut– es de su autoría. La decisión de Costello llega después de la de The Rolling Stones, que tampoco se sentían cómodos (con el voto discrepante de Keth Richards) con el contenido de la canción «Brown Sugar», que habla de la esclavitud y «sexualiza» a las mujeres de raza negra que llegaban a América en los barcos desde África Occidental. Y anunciaron, también, que nunca más la tocarían.