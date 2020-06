“El racismo es una institución que tiene 400 años de historia”

El profesor de la Universidad de Michigan Ronald Hall ha pasado gran parte de su vida académica estudiando las consecuencias de ser negro en Estados Unidos. Autor de varios libros, entre ellos "Racism in the 21st Century: An Empirical Analysis of Skin Color” y “The Colour Complex”, es una voz optimista ante el movimiento de protesta que está sacudiendo Estados Unidos a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd tras ser asfixiado por un policía blanco. Desde Michigan, atiende a LA RAZÓN por teléfono para hablar del racismo y de cómo la tecnología ha brindado una oportunidad a la comunidad afroamericana para enfrentar la discriminación, que viene, advierte, no solo de la policía sino del conjunto de una sociedad que, según defiende, lleva el racismo en el ADN.

¿Ha sufrido algo parecido a lo que le sucedió a George Floyd en su vida, algún tipo de abuso policial por ser negro?

Tenía y tengo la costumbre de no salir a la calle al anochecer porque si me para la policía no sé qué puede pasar. Pero siempre recuerdo un incidente con un agente que revela la extensión del problema del racismo. Iba yo a dar clase a una universidad que estaba lejos, a unos 90 minutos conduciendo. Siempre activo en mi coche la velocidad de crucero para no superar el límite establecido. Pero ese día un agente me paró y me preguntó si llevaba armas, drogas y cosas así. Todo estaba en orden, así que el policía se acercó avergonzado y me dijo que me había parado porque era negro, pero también porque conducía cumpliendo los límites de velocidad. Me hubieran parado por conducir rápido pero también por respetar las normas, y esto último, respetar la ley, era lo sospechoso para el agente. Así me lo dijo. Si me hubiera llevado delante del juez, éste habría creído la versión del policía. Las cosas han cambiado. Si no hubiera habido un vídeo grabando a George Floyd, hubiera sido acusado de llevar un arma, pero con el vídeo eso ya no podía funcionar.

¿Hasta qué punto el racismo está incrustado en la sociedad y en la historia de EEUU?

El racismo es una institución que tiene 400 años de historia, está en nuestro ADN. Antes el racismo era más visible, ahora está más escondido. En los años veinte y treinta en EE UU había linchamientos públicos de gente negra. En Tulsa, Oklahoma, los negros, debido a la segregación, no podían comprar casas ni pedir préstamos a los bancos. Así que las comunidades negras crearon sus propios recursos y negocios, que fueron más prósperos que los de las personas blancas. Uno de sus focos principales recibió el sobrenombre de “Black Wall Street”. La comunidad blanca era pobre y no toleraba que los negros fueran más exitosos que ellos, así que alguien lanzó una acusación falsa de que un hombre negro había atacado a una mujer blanca. La comunidad blanca arremetió contra los negros con armas y quemaron sus propiedades. Siempre que los negros progresan hay un elemento de resentimiento entre los racistas. Hay personas negras con títulos universitarios que no muchos blancos consiguen. Hay gente blanca que tiene que pedir trabajo a los negros, y blancos que están subordinados en sus empresas por personas negras. El jefe de policía en Mineápolis es un hombre negro y tiene a su cargo a muchos agentes blancos, y claro que no les gusta eso porque históricamente la gente negra ha sido calificado como “inferior”.

¿Por qué está más presente el racismo en Estados Unidos que en otros países?

El racismo no es un problema solo de Estados Unidos sino de todo el mundo, especialmente en los lugares donde hay descendientes de africanos viviendo en países donde son minoría. Pasa lo mismo en Israel con los etíopes, donde son discriminados; en Londres también son boicoteados y en París también hemos visto protestas. Lo que está sucediendo en Estados Unidos ha captado la atención mundial pero no es exclusivo de mi país. Es verdad que siempre ha sido un problema en Estados Unidos pero siempre se ha mirado para otro lado tratando de ocultarlo. La única diferencia sustancial es que ahora hay grabaciones de vídeo que nos muestran la crueldad del trato policial. Yo he vivido y trabajado durante muchos años en Mineápolis y me sorprende que un caso así se haya hecho tan público. La gente prefiere ver a la policía como una institución justa y profesional, no se les quieren ver como racistas.

¿Y lo son?

Yo soy un descendiente de afroamericanos, he enseñado en muchas universidades de varios países. Llevo escribiendo de este problema y hablando con mis colegas de este problema desde hace décadas y pasa un poco lo mismo con los académicos y profesores. Se supone que los profesores son inteligentes y están a favor de la justicia social, pero desafortunadamente no son menos racistas que los policías. Lo mismo se puede decir de los médicos, el personal sanitario, los carteros... Es algo que está en el ADN de nuestra sociedad. Si realmente se quiere avanzar en este problema no podemos fijarnos solamente en los policías. Los jueces y los fiscales muestran este tipo de actitud parcial que vemos en la policía.

¿No cree que la pobreza sea el origen del racismo?

La pobreza es el resultado del racismo. Igual que el abuso policial es una consecuencia del racismo. Mucha gente es pobre porque recibe un trato desigual. Para una persona negra es difícil encontrar un trabajo aun teniendo una formación superior. Si yo no hubiera tenido la suerte de haber accedido a una buena educación probablemente habría caído en la pobreza. Los blancos americanos consiguen mejores puestos de trabajo estando igual de cualificados que los negros. Pasa lo mismo con los salarios, cobran más. Eso ha sido así desde que se fundó este país. Siempre se ha negado que existan abusos policiales, pero gracias a que ahora existen vídeos resulta que ya no se puede negar. La rabia y la frustración que estamos viendo ahora es el resultado de décadas de un trato injusto.

¿Cómo argumenta que el racismo sea algo genético?

Forma parte de la naturaleza humana. Todos queremos tener el mejor trabajo y la mejor calidad de vida. Pero como los recursos que hay son limitados surgen las tensiones. Cuando la gente vende una casa, hace negocios y contrata a alguien trata de favorecer a la gente de su grupo. Esa gente tiene ventaja sobre el resto. Volviendo a la historia de Estados Unidos, la policía no se creó para hacer respetar las leyes sino para defender a los ricos de los que no lo son. Y lamentablemente, un gran número de esas personas pobres es gente que no es blanca.

¿Cree que la clase política estadounidense es también racista?

No sé si son racistas, no les conozco, pero sí digo que son permisivos con las políticas racistas. Personajes como el juez del Supremo Clarece Thomas y el senador republicano Tim Scott, que son descendientes de afroamericanos, están más preocupados por mantener su posición, así que no se oponen a los abusos contra la gente negra, aunque ellos mismos son negros. La gente que forma parte de la élite siempre apoya las políticas de abusos a los negros. Hay negros, latinos y asiáticos en EE UU que apoyan las políticas discriminatorias porque quieren mantener su estatus. No son muchos, pero existen.

¿Cree que las marchas de protesta contra la muerte de George Floyd pueden ser un punto de inflexión en la historia de EEUU en relación al racismo?

Creo que es un punto de inflexión en la historia, no solo en Estados Unidos, con respecto al racismo. Después de este momento, el mundo no será igual. Durante mis años en Europa viví lo mismo, si formas parte de una minoría lo has vivido. He sufrido esa discriminación y he visto como otros la sufrían, y he visto como los blancos no hacían nada pero no por ello he tirado la toalla, sigo escribiendo sobre el racismo y participo en manifestaciones para allanar el camino los que vienen después. Antes que yo, otros profesores negros boicotearon esos comportamientos. Espero que en el futuro ellos tengan mejores oportunidades.

¿Este momento se parece algo al movimiento de los derechos civiles en los sesenta?

Hay muchas diferencias entre aquel tiempo y ahora. La mayor diferencia es que ahora hay mucha más gente blanca movilizada y sensibilizada con el racismo que en los sesenta. En los sesenta era la policía contra los americanos negros, nada más. Ahora tienes redes sociales que son una herramienta muy poderosa que antes no existía. Pocos leen libros, pero todos participan de las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram.... y todos tienen móviles, eso es un avance en la lucha contra la discriminación.

La tecnología ha avanzado, ¿también la mentalidad?

La mentalidad racista está en proceso de cambio.

¿Cree que el presidente Trump está usando, como muchos le reprochan, el tema racial con fines electorales?

Si, y lo dice incluso el ex jefe del Pentágono James Mattis, quien ha afirmado que el presidente está usando el tema racial para dividir al país. Sus seguidores son racistas y le apoyan porque Trump defiende políticas racistas, pero esta no es la visión general de la gente. Hace un par de meses el presidente se refirió a las naciones africanas como “países de mierda”. Esa es su mentalidad.

¿Cómo valora la presidencia de Obama en relación a la población negra de EEUU? ¿Hubo logros significativos durante su mandato?

Lamentablemente, la presidencia de Obama contribuyó a lo que está pasando ahora. Lo que quiero decir es que a la mayoría de las personas racistas de este país, la elección de un hombre negro como presidente de EEUU les enfadó y les encrespó. Barack Obama es un afroamericano, graduado en la Universidad de Harvard, senador en Illinois. A los blancos americanos no les gustó el hecho de tener que competir con un negro con talento, bien formado como él. Por eso Trump sostuvo que Obama no era un ciudadano americano, para tratar de deslegitimar su mandato. Por otro lado, Donald Trump trató de revertir todas las políticas de Obama. Obama rescató la economía estadounidense y tuvo una estrategia para anticipar el coronavirus. Trump está tratando de deshacer todo eso.

¿Qué opinión tiene de la violencia asociada a las protestas antirraciales en EEUU?

Cuando hay miles de personas manifestándose siempre vas a tener a algunos elementos tratando de quemar neumáticos. Hay un vídeo de CNN que muestra a un hombre de negro golpeando la calle con un martillo, tres hombres se le acercaron y le quitaron el martillo y el casco que le tapaba, resulta que era una persona blanca. Hay otro vídeo de un joven blanco con una tabla de skate golpeando la ventana de una tienda de un centro comercial en el centro de Nueva York. Tres chicos negros fueron allí y le quitaron la tabla. Hay gente que no forma parte del movimiento de protesta pero que quiere hacer daño y sembrar el pánico. Los medios reflejan que las protestas son violentas pero no es así.

¿Joe Biden apoya genuinamente la causa de la comunidad negra?

La diferencia más importante entre Joe Biden, el virtual candidato demócrata a la presidencia, y Trump es el problema racial. La mayoría de la gente cree que Biden ha llegado a donde está gracias al apoyo de los afroamericanos. Así que tendrá que enfrentarse a este problema. Se ha dicho que su compañera de fórmula para la vicepresidencia será una mujer negra. Veremos.

¿Cómo se puede derrotar el racismo?

Eso es fácil. El racismo será derrotado cuando la gente blanca vea que es un problema importante y quiera acabar con ello. La comunidad negra representa entre el 30% y el 40% de la población. No es una mayoría. Barack Obama no fue elegido por los negros sino por los blancos.

¿Es optimista?

Soy bastante optimista. Cuanto yo quería ir al cine en mi barrio no podía comprar las entradas por el hecho de ser negro. Ahora puedo ir a un restaurante y hace cuarenta años no. Puedo enseñar en universidades. Tenemos unas instituciones llamadas HBCU (Historically black colleges and universities) y la razón por la que existen estos centros de enseñanza es porque no podíamos estudiar en el resto de universidades. Así que ha habido un progreso evidente. En las marchas de EEUU hay latinos, blancos, negros, y eso marca una gran diferencia con el pasado.