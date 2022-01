Neil Young retira su música de Spotify por mantener un podcast antivacunas

No hablaba en vano Neil Young cuando advertía a Spotify que, si no eliminaban el polémico podcast de Joe Rogan, en el que difunde bulos y desinformación sobre la Covid-19 y que es escuchado por 11 millones de personas. “Quiero hacerle saber a Spotify hoy mismo que quiero mi catálogo fuera de su plataforma... Pueden tener a Rogan o a Young. No a ambos”, escribía el músico a su representante a una carta el pasado martes. Ahora, ante el mantenimiento del podcast y el silencio de Spotify, efectivamente la música de Neil Young ha sido retirada de la plataforma.

Así, de los más de 40 álbumes que durante su larga carrera ha lanzado Neil Young, podemos ver que en Spotify tan solo hay uno, y se trata de “Paris 1989″. Ni rastro de “Harvest”, “After the gold rush”, “Everybody knows this is nowhere” o “Tonight’s the night”. “Spotify se ha convertido en el hogar de peligrosa desinformación sobre la pandemia. Mentiras vendidas por dinero”, denuncia el propio artista a través de su página web, en un comunicado en el que anuncia la retirada definitiva de su música.

El autor de “Harvest” había lanzado esta semana un ultimátum, exigiendo la retirada de su música si Spotify seguía emitiendo “The Joe Rogan Experience”, el que está considerado como el pódcast más popular de Estados Unidos. Una decisión que Young toma con todas las consecuencias, pues el artista ha agradecido a su discográfica, Warner, por el apoyo, ya que retirar su música de Spotify conlleva unas importantes pérdidas económicas, ya que la plataforma representa el 60% de los ingresos que genera su catálogo vía streaming.

“The Joe Rogan Experience”, no obstante, continúa en Spotify y siendo considerado el podcast más popular de Estados Unidos. El programa se ofrece en exclusiva en dicha plataforma, pues contrataron a Rogan en 2020 por 100 millones de dólares, según calculan en “The New York Times”, pues la cuantía exacta nunca se ha hecho pública. Un podcast que ha sido criticado repetidamente, ya no solo por lanzar teorías conspirativas respecto al coronavirus y por invitar a no vacunarse, sino también por comentarios racistas, machistas o tránsfobos, por lo que se han llegado a retirar 42 capítulos por parte de Spotify.

Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias. Según Young, tras leer ese escrito, decidió que no podía seguir apoyando a la plataforma de streaming.

Con esto, un portavoz de la empresa ha confirmado a varios medios estadounidenses que la compañía está en proceso de eliminar las canciones de Young de su servicio. ”Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos poder darle la bienvenida de vuelta pronto”, dijo el portavoz a “The Wall Street Journal” y “The Hollywood Reporter”.La empresa defendió que tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre “la seguridad de los oyentes y la libertad de los creadores” y recordó que desde el inicio de la pandemia ha retirado más de 20.000 episodios de pódcasts relacionados con la covid-19 en cumplimiento de sus normas de contenido.