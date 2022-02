El británico Graham Nash se une al éxodo de Spotify iniciado por Neil Young

Existe un podcast en Spotify titulado “The Joe Rogan Experience” y cuya escucha aumenta cada vez más, ante todo por la facilidad de acceso que ofrece. Es considerado uno de los más populares de Estados Unidos, a pesar de la desinformación que difunde: ha sido criticado repetidamente por lanzar teorías conspirativas respecto al coronavirus, por invitar a no vacunarse, así como por comentarios racistas, machistas y tránsfobos. Por ello, y ante el mantenimiento de este podcast en el catálogo de Spotify, está surgiendo un movimiento en el que artistas deciden retirar su música de la plataforma. Una oleada de rechazos que empezó nada menos que de la mano de Neil Young.

El icónico músico comunicaba el pasado 27 de enero que “quiero que mi catálogo quede fuera de Spotify. Pueden tener a Rogan o a Young. No a ambos”. Ante esto, y sin haber ofrecido la plataforma ningún comentario aún, ya hay otros nombres que han seguido la iniciativa de Young, como es el caso de Graham Nash. El músico británico, quien fue miembro del grupo Crosby, Stills & Nash, así como ex compañero de banda de Young, ha decidido retirar también su música de Spotify en señal de protesta por la información errónea sobre el Covid que difunde Rogan.

De esta manera, el que también cofundó el grupo The Hollies, que destacó en los años 60, anunciaba a través de un comunicado que ha reproducido “The Guardian” que, “habiendo escuchado la desinformación sobre el Covid difundida por Joe Rogan en Spotify, estoy completamente de acuerdo con mi amigo Neil Young y solicito que mis grabaciones en solitario se eliminen del servicio. Hay una diferencia entre estar abierto a diferentes puntos de vista sobre un asunto y difundir deliberadamente información falsa que unos 270 profesionales han ridiculizado como no solo falsa, sino peligrosa. Las opiniones publicadas por Rogan son tan deshonestas y no están respaldadas por hechos sólidos que Spotify se convierte en una plataforma que le cuesta la vida a las personas”.

A la izquierda, Neil Young; y Joe Rogan AP

Asimismo, a Graham y a Young le apoyó también Joni Mitchell y Nils Lofgren -guitarrista de Bruce Springsteen-, así como la cantante de soul, ganadora de cuatro premios Grammy, India.Arie: “He decidido sacar mi música de Spotify. Neil Young abrió una puerta que debo atravesar. Creo en la libertad de expresión. Sin embargo, encuentro a Joe Rogan problemático por otras razones además de por sus entrevistas sobre Covid. También por su lenguaje sobre la raza. ¿Pagar a los músicos una fracción de centavo y a él 100 millones de dólares? Esto muestra el tipo de empresa que es. Estoy cansada”, explicó la artista.

Joni Mitchell FOTO: John Shearer John Shearer/Invision/AP

Según calculó “The New York Times”, pues la cifra oficial no es pública, la plataforma contrató a Rogan en 2020 por 100 millones de dólares. Con esto, su creador ha llegado a asegurar que las vacunas podrían superar el riesgo de contagiarse del mismo virus del que previenen, así como promovió el uso del fármaco antiparasitario ivermectina, que no ha demostrado ser eficaz contra el Covid-19. Ante las críticas, según informa “The Guardian”, Rogan se ha disculpado y que “se esforzaría más por atraer a personas con opiniones diferentes, haré todo lo posible para asegurarme de que he investigado estos temas”.