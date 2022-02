Don Omar interrumpe su concierto porque el público no canta ‘Ella y yo’

El cantante regresó de nuevo y lo hizo en el festival Calibash en Las Vegas, Estados Unidos, en el que también actuaron artistas como Karol G o Maluma. Pero lo que el artista puertorriqueño no se esperaba era la respuesta de su público al cantar una de sus canciones más populares.

Subido al escenario y en mitad de la actuación, el reggaetonero preparado comenzó a cantar la canción ‘Ella y Yo’, todo un clásico que ha llenado estadios y sonado en multidud de discotecas. Cuando el cantante gira el micrófono para que el público continúe cantando la letra, se encuentra con un silencio casi absoluto, un gesto que le molestó y por eso decidió parar de cantar.

Don Omar detiene su último concierto en Las Vegas porque nadie se sabía la letra de ELLA Y YO



😭😭😭 pic.twitter.com/3iNWq92gVv — Fleek Mag (@Fleek_Mag) February 2, 2022

“¿No se la sabían?”, preguntó. Don Omar anonadado hace un segundo intento y de nuevo tuvo que volver a parar la música. “Romeo Santos, perdónalos donde quiera que estés”, dijo el artista, aparentemente enfadado, refiriéndose al compositor de la canción.

Las redes no han tardado en mostrar su indignación ante el hecho ocurrido. No pueden creer como alguien que va al concierto de Don Omar no se sabe la letra de este “himno” como alguno de sus fans lo definen.

¿Quién en su sano juicio paga un concierto de Don Omar y no va con la intención de cantar Ella y yo? https://t.co/jB43ShBT5K — Estefan Cubides (@Cubides_Stefan) February 3, 2022

Actualmente, muchos jóvenes no conocen la canción y por lo tanto tampoco la historia que cuenta la propia letra: la infidelidad entre dos amantes. Y a pesar de que hayan pasado 17 años desde que se estrenó, ni el propio cantante ni sus canciones han caído en el olvido.

El vídeo de la canción acumula en YouTube casi 290 millones de reproducciones y 1,2 millones de ‘me gusta’, algo que deja muy claro el gran éxito del single y por lo tanto, el enfado del cantante.