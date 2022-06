Bono (U2) revela que tiene un hermano secreto cuya existencia desconocía durante décadas

El cantante de U2, Bono, ha revelado en una entrevista en la BBC que en el año 2000 descubrió que tiene un hermano cuya existencia desconocía porque su padre se lo ocultó. El cantante, que dijo estar “en paz” con su padre y su hermano, relató que su madre, fallecida en 1974 por una enfermedad, tampoco lo supo nunca. “Tengo otro hermano, a quien amo y adoro, que no sabía que tenía”, dijo en el programa Desert Island Discs de BBC Radio

El cantante irlandés explicó que se enteró por sus propios medios de la existencia de esta otra familia de su padre y fue a preguntarle directamente poco antes de su fallecimiento en 2001. “Le pregunté si amaba a mi madre y me dijo que sí. Yo le repliqué que cómo había podido pasar y él que dijo que ‘’pasando’'. No trataba de justificarse, simplemente me dijo que estaba tratando de arreglarlo. No se estaba disculpando, sino presentando los hechos. Y yo estoy en paz con eso y con sus razones”, señaló Bono.

El líder de U2, de 62 años, le preguntó a su padre si su madre alguna vez se enteró de algo. “No, nadie lo sabía”, le contestó. Bono tiene un hermano mayor llamado Norman y su relación con su padre fue siempre “complicada”, según sus palabras: “Mi padre estaba pasando por muchas cosas y su cabeza estaba en otra parte porque su corazón también estaba en otra parte”. “Mi padre tenía un bonita amistad con esta preciosa mujer, que es parte de la familia, y tuvieron un hijo. Lo guardaron en secreto”, añadió el cantante, que tiene previsto publicar una autobiografía a finales de este año.

El fallecimiento temprano de su madre por un aneurisma cerebral cuando el cantante tenía solo 14 años dejó un impacto en su vida. “Sí, pero pronto formé mis nuevas familias. Empecé la banda y conocí a Ali (Hewson, su esposa) de forma bastante rápida”. “En esos tiempos, era difícil tratar con mi padre y ahora comprendo por qué. Debía estar viviendo muchas cosas difíciles de asimilar”. No tardó mucho en lograrlo: en los años 80 se convirtieron en la banda de rock más grande del planeta con éxitos como “Vertigo”, “Beautiful Day”, “With Or Without You” y “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, entre otros.