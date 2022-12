Este artista ha conseguido 18.300 millones de reproducciones en Spotify y es el mayor éxito de 2002

Como es casi tradicional en los últimos años, Spotify ha hecho pública la lista de los artistas y canciones más escuchadas del año. Por tercer año consecutivo, la compañía sueca ha hecho públicas algunas grandes cifras de los artistas más escuchados en el mundo y en España, con datos interesantes. La más sorprendente es la cifra total de las escuchas que acumula Bad Bunny, que en 2022 llegó a 18.300 millones de reproducciones de todas sus canciones, según ha hecho pública la compañía en su resumen anual. Por delante de él, solo está Drake, que ya ha llegado a los 50.000 millones. Bad Bunny se corona por tercer año consecutivo, como el artista más escuchado del mundo.

En segunda posición se encuentra Taylor Swift, tras publicar su álbum “Midnights”. En tercer lugar, de nuevo, Drake, seguido de The Weeknd, y el grupo de pop surcoreano BTS. En cuanto a los artistas españoles más escuchados, Rosalía ocupa la primera posición, seguida de Quevedo como segundo artista español favorito por los fans a nivel mundial.

En lo referido al ranking de canciones más escuchadas de 2022 a escala global, la más reproducida es “As It Was”, de Harry Styles, que ya acumula más de 1.500 millones de reproducciones en todo el mundo. El segundo lugar lo ocupa “Heat Waves”, de Glass Animals; el tercer puesto “STAY”, la colaboración de The Kid LAROI con Justin Bieber, que repite en el ranking un año más como una de las favoritas; y en cuarto y quinto lugar, respectivamente, se encuentran dos temas de Bad Bunny, “Me Porto Bonito” y “Tití Me Preguntó”, provenientes de su último álbum, “Un Verano Sin Ti” (2022).

Los artistas y canciones más escuchados en España en 2022

En nuestro país, el artista puertorriqueño Bad Bunny también se alza con la primera posición como el más escuchado de 2022 en una lista repleta de artistas de habla hispana, tanto de Latinoamérica como de España. La segunda posición la ocupa Rauw Alejandro, y la tercera Quevedo, quien se corona como el artista español más escuchado del año en España. Así, Quevedo continúa este año acumulando récord tras récord tras ser también el artista más escuchado del verano gracias a su colaboración con Bizarrap, el reconocido productor argentino. Este ‘top 10′ de artistas más escuchados en España lo completan, por orden de ranking, Bizarrap, Anuel AA, Duki, Myke Towers, Mora, Rosalía y Feid.

Y en cuanto a artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa Rosalía, que este año ha dado la vuelta al mundo de la mano de “Motomami”, su último álbum, lanzado el pasado marzo. La segunda artista más escuchada es Aitana, seguida de Karol G, en tercera posición; Shakira, en cuarto lugar, y Taylor Swift, en quinto lugar. Este ‘top 10′ de artistas femeninas más escuchadas en nuestro país se completa con Ana Mena, Maria Becerra, Nicki Nicole, Bad Gyal y Becky G.

En el ‘top 10′ de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″, la colaboración de Bizarrap con Quevedo, más conocida por el público como “Quédate”. El tema, que salió publicado el 6 de julio, ha conseguido permanecer el número uno hasta siete semanas en el ‘Top 50 Global’ de la plataforma, la lista con los éxitos más escuchados a nivel mundial. De hecho, también aparece dentro de las diez canciones más escuchadas en el mundo en Spotify.

En segunda posición dentro del ranking de canciones en España se encuentra “Tití Me Preguntó”, de Bad Bunny; “La Bachata”, de Manuel Turizo, en tercer lugar; “Me Porto Bonito”, otro éxito de Bad Bunny, y “Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48″, el tema de Bizarrap junto con el rapero Tiago PZK, en quinto lugar. El ‘top 10′ se completa con “Cayó La Noche”, el remix de los artistas canarios más populares del momento, Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné, EL IMA, Juseph, La Pantera y Quevedo; “Desesperados”, de Rauw Alejandro; “Despechá”, de Rosalía; y dos temas de Bad Bunny, “Ojitos Lindos” y “Tarot”.

Los pódcasts más escuchados de 2022 en España y en el mundo

Los pódcasts continúan captando seguidores este año. De hecho, según un informe de Spotify, más del 40% de sus usuarios en España escucha pódcasts y su consumo se ha duplicado en tan solo un año, experimentando un crecimiento de un 106%. El número uno en España es “The Wild Project”, el pódcast de entrevistas dirigidas por Jordi Wild, seguido de “Estirando el chicle”, presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín. En tercer lugar se encuentra “Nadie Sabe Nada”, de la mano de Andreu Buenafuente y Berto Romero; en cuarto, “Entiende Tu Mente”, el pódcast exclusivo de Spotify sobre psicología y bienestar, y en quinto lugar, otro exclusivo de la plataforma, “El Podcast de Marian Rojas Estapé”.

Y en lo referente a los pódcasts más escuchados a nivel internacional, el número uno es “The Joe Rogan Experience”, seguido de “Call Her Daddy”, “Anything Goes with Emma Chamberlain”, “Caso 63″ y “Crime Junkie”.

Artistas más escuchados en el mundo en 2022:

1. Bad Bunny 2. Taylor Swift 3. Drake 4. The Weeknd 5. BTS 6. Ed Sheeran 7. Harry Styles 8. Justin Bieber 9. Kanye West 10. Eminem

Artistas femeninas más escuchadas en el mundo en 2022:

1. Taylor Swift 2. Doja Cat 3. Dua Lipa 4. Billie Eilish 5. Ariana Grande 6. Rihanna 7. KAROL G 8. Olivia Rodrigo 9. Adele 10. Lana del Rey

Artistas masculinos más escuchados en el mundo en 2022:

1. Bad Bunny 2. Drake 3. The Weeknd 4. BTS 5. Ed Sheeran 6. Harry Styles 7. Justin Bieber 8. Kanye West 9. Eminem 10. Rauw Alejandro

Canciones más escuchadas en el mundo en 2022:

1. “As It Was” - Harry Styles 2. “Heat Waves” - Glass Animals 3. “STAY” - The Kid LAROI (with Justin Bieber) 4. “Me Porto Bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone 5. “Tití Me Preguntó” - Bad Bunny 6. “Cold Heart - PNAU Remix” - Elton John, Dua Lipa 7. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo 8. “Enemy” (with JID)” - Imagine Dragons 9. “Ojitos Lindos” - Bad Bunny, Bomba Estéreo 10. “Running Up That Hill (A Deal With God)” - Kate Bush

Álbumes más escuchados en el mundo en 2022:

1. “Un Verano Sin Ti” - Bad Bunny 2. “Harry’s House” - Harry Styles 3. “SOUR” - Olivia Rodrigo 4. “=” - Ed Sheeran 5. “Planet Her (Deluxe)” - Doja Cat 6. “Future Nostalgia” - Dua Lipa 7. “Midnights” - Taylor Swift 8. “YHLQMDLG” - Bad Bunny 9. “Justice” - Justin Bieber 10. “Dawn FM” - The Weeknd

Artistas más escuchados en España en 2022:

1. Bad Bunny 2. Rauw Alejandro 3. Quevedo 4. Bizarrap 5. Anuel AA 6. Duki 7. Myke Towers 8. Mora 9. ROSALÍA 10. Feid

Artistas femeninas más escuchadas en España en 2022:

1. ROSALÍA 2. Aitana 3. KAROL G 4. Shakira 5. Taylor Swift 6. Ana Mena 7. Maria Becerra 8. Nicki Nicole 9. Bad Gyal 10. Becky G

Artistas masculinos más escuchados en España en 2022:

1. Bad Bunny 2. Rauw Alejandro 3. Quevedo 4. Bizarrap 5. Anuel AA 6. Duki 7. Myke Towers 8. Mora 9. Feid 10. Jhayco

Artistas españoles más escuchados en España en 2022:

1. Quevedo 2. ROSALÍA 3. Aitana 4. Morad 5. C. Tangana 6. Rvfv 7. Beny Jr 8. Rels B 9. Omar Montes 10. Melendi

Canciones más escuchadas en España en 2022:

1. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo 2. “Tití Me Preguntó” - Bad Bunny 3. “La Bachata” - Manuel Turizo 4. “Me Porto Bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone 5. “Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48″ - Bizarrap, Tiago PZK 6. “Cayó La Noche [Remix]” - La Pantera, Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA, Quevedo 7. “Desesperados” - Rauw Alejandro, Chencho Corleone 8. “DESPECHÁ” - ROSALÍA 9. “Ojitos Lindos” - Bad Bunny, Bomba Estéreo 10. “Tarot” - Bad Bunny, Jhayco

Álbumes más escuchados en España en 2022:

1. “Un Verano Sin Ti” - Bad Bunny 2. “MOTOMAMI +” - ROSALÍA 3. “VICE VERSA” - Rauw Alejandro 4. “El Madrileño (La Sobremesa)” C. Tangana 5. “MICRODOSIS” - Mora 6. “Dharma +” Sebastian Yatra 7. “YHLQMDLG” - Bad Bunny 8. “NASTU” - Rvfv 9. “FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM” - Feid 10. “EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO” - Bad Bunny

Pódcasts más escuchados en el mundo en 2022:

1. The Joe Rogan Experience 2. Call Her Daddy 3. Anything Goes with Emma Chamberlain 4. Caso 63 5. Crime Junkie 6. The Daily 7. Relatos de la Noche 8. On Purpose with Jay Shetty 9. Armchair Expert with Dax Shepard 10. TED Talks Daily

Pódcasts más escuchados en España en 2022:

1. The Wild Project 2. Estirando el chicle 3. Nadie Sabe Nada 4. Entiende Tu Mente 5. El Podcast de Marian Rojas Estapé 6. Por si las voces vuelven 7. AM 8. Informativo matinal Ángel Martín 9. Las noticias de la SER 10. Esta no te la sabes.