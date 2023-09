"Abbey Road", el testamento sonoro de los Beatles

El final de los Beatles fue tortuoso. Dos trabajos marcaron los últimos tiempos de la mayor banda de la historia durante el año y medio que duró el divorcio del cuarteto: el penúltimo trabajo que será en realidad el último en publicarse fue "Let it Be", durante cuyas sesiones la ruptura es bastante evidente y quedó incluso registrada ante las cámaras, y, a continuación, durante el turbulento 1969, se produjo la grabación y publicación del epitafio musical de los cuatro de Liverpool: "Abbey Road" apareció el 26 de septiembre de aquel año, unos meses antes de la coda final: el concierto en la azotea de su sello discográfico.

Cuando compusieron y grabaron "Abbey Road" ya no se aguantaban. De hecho, Harrison se había marchado de la banda y regresado. Incluso se plantearon reemplazarlo por Eric Clapton. Habían discutido acerca de si volverían a hacer una gira pero era imposible que se pusieran de acuerdo. de fondo, Yoko Ono. George Martin abandonó espantado las sesiones de "Get Back", que terminaría siendo "Let It Be" y que fueron realmente lastimeras.

Seguían adelante por la fe inquebrantable de Paul McCartney, que insistía en seguir adelante pese a la ausencia total de emoción de sus compañeros que le hicieron aparcar las canciones de "Let it Be". Sin embargo, y cuando ya parecía todo perdido sin remedio, los Beatles tomarían una decisión a la altura de su grandeza: conscientes de que iba a ser el final, decidieron aparcar todas sus diferencias y grabar un álbum «en condiciones». Sería «Abbey Road», su última obra maestra, su legado.

El punto de partida del disco fue una llamada de McCartney a George Martin, cuya participación, casi como un tutor o un consejero neutral, fue esencial para el testamento musical de los Beatles. Le pidió volver a hacer un disco "como los de antes" y le confirmó que Lennon estaba de acuerdo. Obviamente, con un entusiasmo muy herido. Su consigna era ser capaces de "trabajar eficazmente". de acuerdo, no tenían que ser los mejores amigos.

No hacía falta que gastasen bromas, que se abrazasen, pero se trataba de ser comprensivos y profesionales. Tanto fue así que se atendieron las demandas de George Harrison para incluir sus composiciones, como "Something" y la la monumental "Here Comes The Sun". Grabaron un disco a la altura de su leyenda aunque ya no eran realmente una banda como lo habían sido. Lennon, de hecho, se ausentó durante varias de las jornadas de grabación. Las canciones se suceden en armonía y, como en «Sgt. Peppers», la suma del disco vuelve a ser mayor que la de los temas. Sería lo último de los Beatles, que nunca se unieron más al completo. El final de la mayor aventura musical de toda la historia.