Ariana Grande desvela por qué cambia su registro de voz al hablar

La semana pasada la cantante Ariana Grande, de 30 años, se sentó frente al actor Penn Badgley, conductor del podcast "Podcrushed", donde las celebridades comparten sus recuerdos adolescentes más significativos. Habló de su etapa televisiva y destapó algunos de los momentos más inquietantes, como era de esperar. Entre ellos, su participación en varias series de Nickelodeon, producidas por Dan Schneider, acusado de abusos y de crear un ambiente tóxico por parte de varios de los intérpretes de algunas de sus producciones más populares, como "Zoey 101" o "Victorious". Arianna reflexionó sobre ello y reclamó cambios en la industria del entretenimiento, sobre todo para proteger a los actores menores de edad.

Al mirar atrás, se mostró sorprendida: "Nos sentimos muy privilegiados por haber sido parte de este proyecto que fue tan importante en las vidas de algunos niños. Creo que estamos volviendo a procesar nuestra relación con la serie. Hablando específicamente de nuestro show, creo que pensábamos que el humor utilizado era lo que nos diferenciaba". Y concluyó: "Creo que todo pasó muy rápido. Ahora, mirando algunos clips, digo: Ugh, ¿de verdad?. Pienso en qué pasaría si fuese mi hija".

El momento culmen de su conversación con Badgley llegó cuando Ariana cambió su registro de voz. Su tono, habitualmente dulce y sereno, de repente se transformó en un sonido grave y ronco para volver de nuevo a otro mucho más agudo. Esta alteración, que fue impostada, no pasó desapercibida en las redes sociales. Bastaron unas horas para que un fragmento de su entrevista se viralizase y los usuarios volcasen sus propias opiniones. La versión mayoritaria es que el giro se debía a su último trabajo cinematográfico, "Wicked", donde da vida a Glinda, una bruja buena. Ella misma había explicado que tuvo que deconstruirse a sí misma para enfrentarse a este personaje.

Ante tantas especulaciones, ha reconocido que el cambio de voz se debe a una necesidad de proteger su salud vocal.Ariana Grande destaca por su elevado rango vocal y el registro más grande de soprano lírico ligero. Su voz ha sido comparada a la de Mariah Carey y Whitney Houston, pero debe cuidar sus cuerdas vocales.

La cantante y actriz, con siete debuts números 1, sigue cosechando éxitos. Empezó un año redondo colocando en el podio "Eternal Sunshine" y "We can't be Friends", si bien undefined ha alcanzado a la intérprete con el lanzamiento de "The Tortured Poets Department". El 21 de junio, Ariana presentará un remix de "The boy is mine", homenaje al tema homónimo de los 90 de Brandy y Monica. "No me puedo creer que esto sea real, ni sé si me lo creeré ni siquiera cuando ya esté fuera. Mi más sincero y profundo agradecimiento a Brandy y Monica, no solo por unírseme en este momento, sino por la generosidad, la amabilidad y las múltiples formas en que me habéis inspirado", ha escrito en sus redes.