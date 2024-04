Fetichista de pies, violento y machista: el escándalo de Dan Schneider llega a España

El 8 de junio de 2019, tras casi dos décadas de éxitos compartidos y una verdadera franquicia levantada de la nada, el productor y guionista Dan Schneider anunciaba el fin de su relación contractual con el canal de televisión infantil Nickelodeon. La sorpresiva salida de Schneider del grupo multinacional se daba tras varias acusaciones de "comportamientos inadecuados" con subordinadas e iniciaba una investigación interna que determinó que el creador de "Zoey 101" o "iCarly" no había cometido ningún hecho susceptible de denuncia o delito.

Dicha investigación, sin embargo, no frenó la publicación del libro "I'm Glad My Mom Died" ("Me alegro de que mi madre muriera") escrito por Jennette McCurdy y en el que se detallaban comportamientos abusivos por parte de Schneider. La polvareda, sumada al ruido en las redes sociales, llevó a varios usuarios de Twitter e Instagram a analizar bajo un nuevo prisma las producciones de Schneider, que había descubierto a la televisión a estrellas de la talla de Ariana Grande, Victoria Justice o Amanda Bynes. Fue ahí donde saltaron a la vista numerosos chistes de índole sexual (incluyendo simulaciones de eyaculación) y una sorpresiva fijación por los pies de sus estrellas infantiles, forzando a muchas de ellas a mostrarlos sin razón justificada en los capítulos de sus series.

Un documental polémico

Para ordenar los hechos, así como para restaurar la memoria de varias víctimas que si bien no sufrieron abusos por parte de Schneider sí fueron dejados a cargo de pedófilos convictos que trabajaban para Nickeolodeon, este 19 de abril se estrena "Silencio en plató: el lado oscuro de la televisión infantil". HBO Max estrenará los primeros tres capítulos de la serie documental, a la espera del cuarto ya emitido en Estados Unidos y de un quinto, todavía en producción, y que se ha acelerado debido a la gran confesión que encierra el final de la serie acerca del actor Drake Bell.

Más allá de la polémica, y de unos hechos que de momento no han encontrado una vía de denuncia legal, "Silencio en el plató" sí hace hincapié en los comportamientos misóginos de Schneider que, ya en sus inicios, le trajeron denuncias y pleitos. Una de sus colaboradoras de entonces, que le acabó llevando a los tribunales, denuncia en el documental que el creador la obligó a ponerse en cuatro patas y a recitar un diálogo como si fuera una perra.