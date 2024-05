Billie Eilish, "número 1" en España con su disco "Hit Me Hard And Soft"

La estadounidense Billie Eilish ha conseguido el mejor debut a nivel mundial de su carrera discográfica con su tercer disco de estudio, "Hit Me Hard And Soft", que ha entrado directa al número 2 en EE.UU. y que en España ha llegado aún más alto, hasta la primera posición. Su gira pasará, en 2025, por España.

En este país, en el que ya fue número 1 con el previo "Happier Than Ever" (2021), la artista estadounidense ha colocado su nuevo trabajo por delante de "Sakura" de Saiko, que ocupaba ese puesto la semana anterior, y de "The Tortured Poets Department" de Taylor Swift, que se mantiene en el tercer lugar tras cinco semanas en el mercado, informa EFE.

Según cifras de Universal Music, su nuevo álbum ha acumulado más de 500 millones de reproducciones en todo el mundo desde su salida y, además de en España, ha conseguido el número 1 en otros 13 territorios. Además, el vídeo musical oficial del tema "Lunch", dirigido por la propia artista, tuvo el mejor estreno de una canción en solitario este año en YouTube.

Precisamente para presentar este álbum está previsto que Eilish actúe los días 14 y 15 de junio de 2025 en el Palau Sant Jordi de Barcelona como parte de su gira mundial.