Bon Jovi, ¿truco o trato?

Las redes ardieron ante la supuesta palabra prohibida. «Playback». En los vídeos grabados por algunos de sus aficionados en los primeros conciertos de la gira de Bon Jovi saltaban las alarmas al escucharse la voz del cantante cuando éste estaba lejos del micro. El de Nueva Jersey, que a sus 57 años no conserva el chorro de voz que poseía cuando compuso «Livin On a Prayer», podría estar apoyándose en pistas vocales para ayudarse a llegar a los agudos más exigentes, o simplemente como acompañamiento a modo de coros. Pero no nos alarmemos todavía, que más de 50.000 personas serán testigos de sus capacidades este domingo en el Wanda Metropolitano, y a buen seguro que nadie sale decepcionado. Los navarros Marea serán los teloneros del estadounidense, como anunciaron en un mensaje en redes: «Nos ha llamado el rubiales de Nueva Jersey y, después de pensarlo, hemos dicho que sí», comentaron con ironía. Bon Jovi presenta su nuevo álbum, «This House is Not For Sale», que tuvo unas ventas muy considerables, pero no podrán faltar en el repertorio de Madrid (donde no paraba desde 2013) las archiconocidas «Livin' On A Prayer», «You Give Love A Bad Name», «Wanted Dead or Alive» y, claro, «It's my Life». Las entradas están agotadas, aunque el músico fletará un crucero desde Palma de Mallorca este verano, del 26 al 30 de agosto, con 2.500 fans a bordo con los que compartirá confidencias y canciones en acústico.