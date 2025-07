Carín León: «C Tangana es el culpable de que estemos orgullosos de nuestras raíces»

Carín León hace música «con un chingo de amor y cariño». ¿Se les ocurre algo más necesario hoy? En época de disputas y diferencias forzadas, las canciones del artista mexicano funcionan como puentes de unión entre tradición y actualidad, entre uno y otro lado del Atlántico. Homenajes hacia la potencia de la mezcla y la fusión en todas sus facetas. Pero, ante todo, son declaraciones pasionales hacia su propio mundo artístico y personal, que cada vez cala más entre el público español. En 2024 lanzó «Bocha Chueca, vol. 1» y «Palabra de To’s», disco que en estos últimos meses ha extendido con la versión deluxe «Palabra de To’s (seca)». Ganador de un Grammy y un Latin Grammy, ahora está de gira por España, país en el que cosechó un gran éxito con su última visita: más de 17.000 personas se congregaron en el Movistar Arena para su directo. Actúa hoy en Sevilla, mañana en Madrid y el día 13 en Valencia.

¿Qué le trajo a España y por qué ahora no falta en sus giras?

Quise ir a lugares con mucha historia, donde estuvieron mis artistas favoritos, y eso me devolvió mucho a los principios del boca en boca. Hoy estamos acostumbrados al rollo de subir una canción y que pegue, pero se ha perdido ese trabajo trovadoresco de andar tocando a completos desconocidos. Cuando vinimos a Madrid estábamos con el nervio de estar ante un público totalmente diferente, pero nos fue súper bien. Fue una bocanada de aire fresco, porque España para la música latinoamericana es un epicentro de exposición y de expansión, y un lugar que culturalmente siempre me ha interesado mucho, sobre todo, a nivel musical.

El idioma no es una barrera, lo que debe facilitar el sentirse cómodos.

Pero el español es muy exigente en su gusto, porque han vivido curados por muy buena música. En Latinoamérica nuestro mainstream ha tenido cosas buenas, pero también muchas muy «fast food», fáciles y digeribles. El público español es más complicado en la buena manera. Es muy fiel y culturalmente muy rico a nivel musical. Lo llevan más allá y le tienen muchísimo respeto a todo lo que se hace, como a una artesanía. Les gustan los productos de calidad, por lo que ha sido uno de mis logros llegar a España y compartir acá mi música y mis conocimientos sobre el folclore español, el flamenco y esas raíces que siempre trato de unir.

Tampoco les falta en México riqueza musical.

Muchos camaradas y yo venimos haciendo una labor que insiste en que lo popular no tiene que ser lo mismo. Hay un trasfondo cultural dentro de lo poco que se conoce nuestro género regional mexicano, y hay muchos artistas que merecen una voz. La industria no había permitido mostrarlos, y a partir de la pandemia y de todos los incidentes ocurridos en estos tiempos se les ha dado apertura a los sonidos que fueron marginado. El auge que tiene la música mexicana se debe al haber encontrado nuestra identidad y no tratar de estar perteneciendo a una tendencia.

¿Es más fácil ir a la moda?

Hay un manual que debes conocer para tener esta producción o hacer este plan de marketing. Pero la música no es eso. La expresión artística es lo más importante. La clave está en cómo mostramos nuestro arte, y en dejar de tratar de convencer al público para venderse. Todos le damos muchas vueltas al ego, aunque la genuinidad o la honestidad dicen mucho.

¿Cómo se llega a confiar plenamente en una creación?

Jugando con todas estas piezas. Ahorita hay una libertad total, y mi trabajo no es buscar ser más rico ni más pobre, sino dejar algo que no compre el dinero. Siento que poco a poco voy desnudando cosas de Carín o de Óscar [su nombre original], y ese juego medio psicológico se necesita también.

Me hablaba de su interés por el flamenco, ¿qué le aportan esas inquietudes?

Soy un gran melómano. Agradezco a mis padres el haberme dado una cultura musical y el ponerme toda la música del mundo al alcance de la mano y sin restricciones. Y me ocurre como alguien que tiene más acceso a más colores o sabores, que por ello tiene mayor imaginación. Lo más importante para un músico es escuchar y estar abierto.

De hecho, está preparando un álbum de fusión con flamenco.

Necesitamos fusionar estas dos raíces musicales. Es un trabajo del que estoy muy orgulloso, en el que he contado con Niña Pastori, El Cigala, Canelita o Israel Fernández.

¿Se identifica entonces con esa tendencia actual a regresar al origen, a las raíces?

En la tierra en que se nace hay mucho que exponer, y eso es lo que te identifica. Para mí el culpable de todo ese homenaje que, por ejemplo, ha hecho Bad Bunny a su tierra en su último álbum es C Tangana. «El Madrileño» fue el que nos incentivó a todos a atrevernos con nuestra música y a sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Desde ese disco vi una diferencia en la música de calidad, cambió las cosas. Y «Debí tirar más fotos» tiene mucho que ver con ese orgullo racial, de pertenencia. Prefiero que esta sea la música mainstream.

Para llegar a que esa música sobresalga, ¿qué hace falta?

Relajarse un chingo. Aunque bendito sea el trabajo. Los viajes cansan, pero se disfrutan mucho, conocer lugares tan maravillosos como España son cosas que no tienen precio. Cuando pasen los años vamos a extrañar esto, así que más vale disfrutar la chinga.