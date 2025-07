Arranca Mad Cool: aforo limitado, Muse y Olivia Rodrigo

El festival Mad Cool inicia su camino hacia la madurez con una octava edición que, en una temporada de suerte desigual para este tipo de eventos, buscará confirmar su solidez y estabilidad con Muse, Alanis Morissette y Olivia Rodrigo como grandes bazas. Seis escenarios y 185.000 metros cuadrados de césped artificial aguardan a quienes asistan hasta el próximo sábado 12 de julio al recinto Iberdrola Music, que repite como sede por tercera vez con el aforo limitado a 60.000 personas por día.

Por sorpresa y a última hora, para sustituir la baja de Kings of Leon, el cartel sumó la que es una de sus grandes bazas de este año, Muse, que vuelven 3 años después a este mismo festival y tocarán en la apertura junto a Iggy Pop, Weezer, Leon Bridges y la joven Gracie Abrams. Visto el éxito de su reciente doble convocatoria en invierno en Madrid, donde agotó las entradas a sus conciertos en el Palacio Vistalegre, se espera que la cantautora de moda, con el permiso de Taylor Swift, ayude a elevar la asistencia femenina al festival y que rebaje la edad media.

Es lo mismo que sucederá en el cierre con Olivia Rodrigo, gran protagonista de la jornada del sábado, en la que también sonará la música de Finneas (el hermano de Billie Eilish), de los españoles de moda Arde Bogotá, de Thirty Seconds to Mars (la banda de Jared Leto), de St. Vincent, Bloc Party y el cierre con la electrónica de Justice, entre muchos otros. Pero antes de llegar a ese momento, el programa del viernes permitirá subsanar una ausencia histórica para Madrid. Hacía 17 años que no tocaba en la ciudad Alanis Morissette, autora de unos de los discos emblemáticos de los 90, 'Jagged Little Pill' (1995).

Suyo será el mérito de arrastrar a muchos asistentes al recinto, aunque también hay cierta expectación ante el chico de moda, el estadounidense Benson Boone, y se sabe que Nine Inch Nails pondrán un cierre de altura a la jornada, en la que además actuarán Noah Kahan, Jet, Natalia Lacunza, Future Islands, Kaiser Chiefs, Foster The People y los españoles Alcalá Norte, por citar algunos.

Como novedad, este año se ha sumado una cuarta jornada dedicada a la música electrónica en asociación con la marca Brunch! Elektronik, que incluirá las sesiones de los DJ Macarena Hoffmann, Mau P, Jungle y Peggy Gou. En el Iberdrola Music no hay grandes cambios estructurales, más allá de que se han aumentado los espacios de sombra, una petición que hicieron los asistentes de la pasada edición en sus encuestas. Hasta después de esta edicón no se podrá realizar sin embargo el soterramiento de la línea eléctrica que cruza el recinto, sin corriente durante estos días.

Plan de movilidad

El plan de movilidad fue presentado hace solo unos días aunque cuenta con la oposición del Ayuntamiento de Getafe, localidad pegada a este espacio de Villaverde, que no ve con buenos ojos el paso peatonal abierto bajo la rotonda de la M-45 y que considera que les convertirá en el parking del festival. En cualquier caso, se recomienda a las personas que vayan a ir a Mad Cool 2025 que opten por las distintas opciones de transporte público, "tratando de minimizar las molestias a vecinos y empresarios de la zona".

Para ello más de 240.000 euros ha invertido Mad Cool de su bolsillo para sus lanzaderas y para prolongar hasta las tres y media de la mañana el servicio de la línea 3 de metro y la C4 de Cercanías para facilitar la vuelta de los asistentes. De momento siguen disponibles tanto entradas de día, que permiten el acceso a una jornada específica, como abonos, incluidas las destinadas a clientes del Banco Santander que, con la plataforma SMusic como socio, incluyen ventajas como el acceso sin esperas.