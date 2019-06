Ed Sheeran, el genio de la lámpara

Hace unos pocos años, le preguntamos a Ed Sheeran en el «backstage» de un Festival de Benicàssim en qué iba a consistir su concierto. «Yo, la guitarra y unos pedales», contestó impasible. Tendrá delante a 20.000 personas, le advertimos. ¿No le asusta eso? Su respuesta fue que no le asustaba que hubiera ni mucha ni poca gente. «He actuado en un bar ante cero personas». Esta noche, el menudo y pelirrojo británico presentará un show algo más nutrido sobre el escenario, e indiscutiblemente, enfrente de él. Será en el Estadio Olímpico de Barcelona, ante más de 63.000 espectadores, y luego en el Wanda Metropolitano de Madrid (11 de junio), con más de 55.000. Para ver al más improbable ídolo de masas.

Decimos que Sheeran lo es porque nadie podía imaginarse que el músico, un compositor brillante pero con tendencia a las baladas (modernas, sí, rapeadas, también, pero baladas) y a las letras largas y narrativas iba a mover los millones de escuchas que ha conseguido. No nos juzguen. En un estudio publicado en «The Guardian», Sheeran era uno de los artistas más escuchados en funerales, en concreto, gracias a su tema «Supermarket Flowers». El estudio lo realizaba la compañía número uno en tanatorios, Co-op Funeralcare, y colocaba en el número uno a un clásico como «My Way» de Sinatra, junto a «Time to say Goodbye» de Andrea Boccelli y el superclásico «Over The Rainbow». Pero no nos desviemos, porque no cabe duda de que su impacto en las listas ha sido colosal, en buena parte debido a «The Shape of You», el superéxito que escribió para Rihanna y que ésta rechazó (suponemos que sigue dándose cabezazos) y que todo habitante del mundo occidental ha escuchado al menos una vez. Según la IFPI, entidad que agrupa a las discográficas en el mundo, la canción ha sido histórica con unas ventas de 41,5 millones de unidades en un tiempo en que no se venden canciones. Cifras de otro tiempo, ya que el récord lo tiene nada menos que «White Christmas» de Bing Crosby con 50 millones. Otro hit universal, «Candle in The Wind», de Elton John, logró vender 33 millones. Solo esa canción ha generado al artista unos ingresos directos de 14,9 millones.

El más rentable

Entre sus éxitos, temas como «Thinking Out Loud», «Perfect», «Photograph», «Castle on the Hill» y el último que acaba de lanzar junto a Justin Bieber, «I Don’t Care», que le han convertido en un cotizadísimo artista. En este momento, la colaboración de ambos es la canción más escuchada de Spotify. Su repercusión ha sido tal que Sheeran, de 28 años, acumula una fortuna de 160 millones de libras (185 millones de euros), diez millones más que Adele, de 31 años, la segunda de la clasificación de ganancias durante el año pasado. Se estima que en 2018, el inglés se convirtió en el músico que más dinero ha ganado en un solo año, con una gira de 94 conciertos alrededor del mundo con la que ingresó 340 millones de libras (394 millones de euros). Su gira, con un precio medio de entrada de 87 dólares, fue más lucrativa que la de Metallica (104 ) y que la de Maroon 5 (120).

Su último trabajo, «Divide», data de 2017, pero la gira de ese álbum, que es la que llega a España ahora, no ha cesado. Y ahora está a punto de publicar un álbum exclusivamente de colaboraciones titulado «No.6 Collaborations Project», recordando su primera referencia, publicada en 2011, que llevaba el número 5 en el que aparecerán Bieber, Chance de Rapper y «artistas a los que he admirado toda la vida». Después de lo que ha conseguido, es normal que el chico se de un capricho. Estamos seguros de que sus conciertos en España no se parecerán a un funeral.