Enrique Bunbury: «¿Libertad de expresión? Hay libertad para decir lo que quieras, pero eso tiene consecuencias»

El 28 de febrero de 2022 y en medio de una gira que recorría toda su carrera desde Héroes del Silencio hasta su carrera en solitario, Enrique Bunbbury anunció que se retiraba de los escenarios por problemas de salud. El aragonés se retiraba a grabar canciones, que será, según anunció su principal ocupación en la música en el futuro, y, de entre ellas, salieron las de «Greta Garbo», su nuevo disco.

Es un trabajo que suena a cierta despedida.

En las canciones del disco planea la despedida y el aislamiento, pero también la esperanza de enfrentarte a nuevos retos. Hay algo de vaivén emocional y, en algunos de los cortes del disco, cohabitan ambos sentimientos. Para mí está claro que abre una nueva etapa de mi vida.

¿Qué estado de ánimo tiene después de haber tenido que tomar decisiones drásticas en su carrera? ¿está triste por ello?

Estoy acostumbrado a tomar decisiones. No siempre tan drásticas, pero creo que toda crisis es una oportunidad. No me siento una víctima de nada. Creo que a lo largo de la vida te tienes que ir armando con una buena caja de herramientas para los momentos difíciles. Estoy de muy buen humor. Contento con todo lo que supone el lanzamiento de este disco y viviendo cada día como un regalo. Además, estoy convencido de que cuando termine la promoción, tendré más tiempo libre para volver al estudio y seguiré con el trabajo creativo, que es lo que más me ilusiona, además de unas buenas vacaciones.

Greta Garbo decidió confinarse voluntariamente, huir del mundo que la acosaba y oprimía, refugiarse. Se sumió en una absoluta soledad. ¿Cómo le inspira su vida a Enrique Bunbury?

No tan absoluta. Mi familia me ha acompañado en todo momento. Vivo en Topanga, California, un lugar fantástico en un entorno de naturaleza que hizo muy agradable ese aislamiento relativo. El amor, el arte y la naturaleza son buenos refugios para reencontrarte con lo que verdaderamente importa.

En «Autos de choque», dice: «Nos hacen sudar sangre en autos de choque sin volante, monsergas moralizantes, vigilantes de las costumbres». ¿Vivimos una nueva era de puritanismo censor?

El disco es más bien personal e introspectivo, pero un par de canciones o tres, tienen algo de mirada social. Esta es una de ellas. Hay quienes niegan que la cultura de la cancelación o la restricción de las libertades realmente exista o sea un problema. Pero hay matices, la libertad de expresión, no es poder decir lo que coincida con la narrativa oficial. La libertad de expresión es que tú puedas decir algo que no coincida con mis ideas o incluso que me parezca una tontería o me resulte insultante. Hoy tenemos la libertad de decir lo que queramos, pero hay consecuencias. El bullying en redes y los lapidadores de internet están bastante activos.

También dice: «A su paso dejar un cultivo generacional de gente averiada, conectada a su propio reflejo». ¿Qué opina de las redes sociales?

Ni son el demonio ni el anticristo, necesariamente. Son herramientas a nuestra disposición. Tenemos la Biblioteca de Alejandría a nuestro alcance, pero preferimos a las Kardashians. Podemos publicar y promover nuestra obra y volvernos más creativos que nunca y que nos escuchen en Nueva Zelanda, pero preferimos mostrar nuestro desayuno o hacernos selfies en el baño. Encontrar el punto medio es más difícil que abrir una botella de un vino excelente y beberte solo un vasito.

Ha contado sus experiencias con la psilocibina en su libro «MicroDosis». ¿Qué experimentó?

El propósito de las micro dosis, en mi caso, fue exclusivamente creativo. Me interesé por la conexión constante y profunda que facilitan las micro dosis para permanecer activo y creativo. Y me dio una temática de la que tirar del hilo para hablar de la relación de los artistas con las musas y la inspiración, que finalmente, creo, es el asunto sobre el que merodean la mayoría de los poemas del libro.

¿Qué opina de la legislación restrictiva de drogas,? ¿Está a favor de la legalización de las llamadas “blandas”?

En general considero, como decía Escohotado que, de la piel para adentro, comienza mi exclusiva jurisdicción. Los gobiernos y políticos no deberían inmiscuirse. No se puede prohibir una planta. Ir en contra de la naturaleza es un absurdo total.

Se ha publicado que podría volver a subirse a algún escenario, en lugares escogidos ¿es eso cierto?

Es cierto. Es lo que estamos planeando. Cinco conciertos para finales de este año y otros cinco el año que viene. En ciudades escogidas de distintos países.