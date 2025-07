Quevedo no falla a su cita: ¿es 'Touchat' la nueva canción del verano?

Quevedo es un tipo directo: "No podía dejar pasar este día 7/7 sin sacar música 🖤 'TUCHAT' ya disponible para todo el mundo les amo gente felizzz verano". Esta ha sido la carta de presentación de la nueva canción del cantante y aspirante desde ya a convertirse en canción del verano. Solo el tiempo nos dirá. Mientras, el número de pinchazos en sus perfiles no para de subir.

"¿Qué hago solo, ma, si hoy es 7 del 7? ¿Cuándo le cogí este miedo a to' lo que me compromete? Pensé que sería feliz estando bien algarete, durmiendo con cualquiera. Y si supiera' que llevo un mes igual. Tus fotos con él me sientan fatal, y finjo aunque no me da igual (...)". De esta manera comienza la melodía que cumple con la cita habitual del canario nada más iniciarse el estío.

Apenas han pasado 8 horas del lanzamiento y en las redes ya se ha disparado la euforia respecto al 'Tuchat': "Lo de Quevedo este 7 ha sido de genio, tiene a todo el mundo esperando tema sin decir absolutamente nada. Coge nos pone a bailar como ha querido y te saca el tema del verano", celebraba uno de los usuarios de X antes de certificar, que estábamos ya ante el "tema del verano", escribía.

Con la canción lanzada, solo queda esperar si alcanza las cuotas de anteriores melodías como 'Columbia', 'Ahora y siempre', 'Sin señal', 'Playa del Inglés' o 'Vista al mar'. Lo que sí es seguro es que a Quevedo le espera otro verano intenso.