Justin Timberlake sorprende con un nuevo disco y con NSYNC en los escenarios

Justin Timberlake, conocido por haber formado parte de la "boy band" noventera NSYNC, ha vuelto con un nuevo disco y una gira internacional. El álbum se llama "Everything I Thought It Was" tiene 18 canciones y acaba de lanzarse hoy 15 de marzo. Ya se puede escuchar en plataformas como Spotify.

Este disco es el primero que saca desde hace seis años, siendo su último lanzamiento "Man of the Woods". Para promocionar "Everything I Thought It Was" el cantante apareció este enero en el programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon. También dio un concierto gratuito en Memphis el 19 de ese mes, nombre de la primera canción del álbum y de donde es el artista.

Además, Timberlake ha ido sacando gradualmente diferentes sencillos que pertenecen al disco, entre ellos "Selfish". Actualmente es su single más escuchado del álbum con más de 51 millones de reproducciones.

El disco incluye diferentes colaboraciones, como con Tobe Nwigwe, pero la que más ha llamado la atención de sus fans es la que ha realizado con su antiguo grupo NSYNC. La canción se llama "Paradise" y es la penúltima del álbum. Para sorprender todavía más a sus fanáticos, en el último concierto que el cantante ha realizado en Los Ángeles la "boy band" salió al escenario reuniéndose de nuevo para el evento.

En 2023 la banda ya sacó un sencillo llamado "Better Place" como parte de la banda sonora de la película "Trolls 3: Todos Juntos".

Justin Timberlake comenzó su carrera musical en los años 90 en los programas "Star Search" y "Mickey Mouse Club". Con tan solo 14 años, empezó a formar parte de la banda pop "'N Sync". Después de lanzar su canción "I Want You Back" en 1996 la "boy band", que fue un éxito en Europa, realizaron su primer álbum y su primera gira en 1997.

El grupo lanzó un total de cuatro discos antes de separarse inesperadamente en 2002. Ese año, alegando estar cansados, tomaron un descanso de seis meses que se convirtió en una ruptura. Timberlake comenzó su carrera en solitario.

El propio Timberlake aseguró que no había razón para que su "carrera en solitario y NSYNC no puedan coexistir en el mismo universo", añadiendo que la banda "no estaba en peligro". Todos los de la banda pensaban volver a los escenarios juntos, pero no ocurrió, rompieron definitivamente. El cantante estaba más interesado en su carrera fuera de la "boy band".

Por ello, la vuelta de "N Sync", sacando nuevos temas en el nuevo disco de Timberlake y formando parte de sus espectáculos, es una sorpresa gratificante para sus fans.