Kanye West, el rapero "antisemita", actuará en Madrid en agosto

El rapero, productor y actor Kanye West, que ahora se hace llamar Ye, ha anunciado fechas de su nueva gira. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha posteado enigmáticas publicaciones, que dan a entender que se trata de su próxima gira. Entre estos mensajes, destaca la fotografía de un excel donde figuran varias ciudades del mundo y varias fechas próximas, lo que hace pensar que se trata de los 32 conciertos que ofrecerá durante 2024.

Arrancará en Canadá en junio, y terminará en Tokio en verano de 2025. En este tiempo, pasará por varias ciudades, por gran parte de Estados Unidos, Reino Unido o Australia, así como también se acercará a Europa. Entre las fechas publicadas, hará una parada en España: se observa en la imagen que Ye tiene previsto parar por la capital española el 17 y 18 de agosto de este año, y que actuará en el Madrid Arena.

Hasta ahora, se desconoce más detalles de las intenciones de Kanye West con esta gira, así como tampoco se ha especificado cuándo saldrán las entradas a la venta. No sería la primera vez que el rapero visite nuestro país, pues el pasado septiembre fue visto desayunando en un hotel madrileño junto a su pareja, Bianca Censori.

La publicación de Kanye West en sus redes sociales Instagram

Kanye West es uno de los raperos más reconocidos del mundo, un músico que últimamente ha copado titulares, pero no precisamente por su música. En 2022, hacía sonar las alarmas al pronunciar a través de una entrevista una serie de comentarios antisemitas: Ye afirmaba que le gustaba la figura de Adolf Hitler. "Amo a los judíos, pero también a los nazis. Hay muchas cosas que me gustan de Hitler, muchas cosas". A finales de 2023, no obstante, -y precisamente poco antes de anunciar su gira-, se retractó de estas palabras: "Pido disculpas a la comunidad judía por cualquier indignación causada por mis palabras o acciones", escribía en Instagram.

Nacido en Atlanta y criado en Chicago, West debutó en el rap con su álbum "The college dropout", el cual fue aclamado por la crítica y el público. Rápidamente se situó como uno de los artistas más relevantes del hip hop, y a lo largo de su carrera ha llegado a vender más de 100 millones de álbumes a nivel mundial. Además, cuenta con 24 premios Grammy, y cinco de sus producciones discográficas han sido incluidas en las listas de los mejores álbumes de todos los tiempos.