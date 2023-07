Kanye West recupera su cuenta de Twitter

Twitter ha vuelto a reactivar la cuenta del rapero Kanye West, después de permanecer suspendida ocho meses por publicar mensajes que incitaban a la violencia.

Ye, como se le conoce actualmente había sancionado en numerosas ocasiones por Twitter, hasta llegar a perder su perfil el pasado mes de diciembre tras publicar una imagen que parecía una esvástica fusionada con la estrella de David.

"Hice lo mejor que pude. A pesar de eso, volvió a violar nuestra regla contra la incitación a la violencia. La cuenta será suspendida", anunció entonces Elon Musk, dueño de la red social, que siempre ha defendido que el contenido que se publique en Twitter, ahora X, no traspasen la legalidad.

El rapero Kanye West, en una imagen en 2018 Evan Vucci AP

Por el momento, el ex de Kim Kardashian no ha publicado ningún tuit en su perfil, en el que cuenta con 31,6 millones de seguidores. El motivo por el que Musk decididó cerrar la cuenta del músico fueron sus comentarios racistas y antisemitas constantes. Unos mensajes que le hicieron perder a West millones de dólares en contratos de marcas de ropa ya que estas firmas optaron por finalizar sus contratos con la estrella.

Ye no es la única celebritie a la que se la ha suspendido el perfil. También al ex presidente Donald Trump que no ha vuelto a tuitear y se mantiene fiel a Truth Social, otra rede que él mismo impulsó tras ser vetado como respuesta al asalto al Capitolio.