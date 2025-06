"Man's Best Friend", de Sabrina Carpenter: así será el nuevo álbum de la artista del momento

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter anunció este miércoles su séptimo álbum de estudio, "Man's Best Friend". que saldrá a la venta el próximo 29 de agosto y será su primer proyecto tras el éxito mundial de "Short n' Sweet". "No planeaba lanzar un nuevo álbum. Cuando llega la inspiración, voy al estudio, y cuando no llega, también voy al estudio. Pero afortunadamente me estaban pasando muchas cosas en la vida y ¡me llegó la inspiración!", escribió en una carta dedicada a sus fanáticos.

La canción "Manchild", que lanzó la semana pasada y que ya reúne 23 millones de escuchas en Spotify, es el primer sencillo de este álbum, en cuya portada aparece" ella sentada de rodillas mientras alguien agarra parte de su cabello. El vinilo del álbum ya se puede adquirir en preventa en la página web de Carpenter por 32,99 dólares, mientras que el CD sale a un precio de 13,98 dólares y el casete a 17,98.

Carpenter apuntó hoy en su misiva que con este álbum ha intentado "no sobrepensar": "Cada centímetro (de este disco) se unió sin esfuerzo. A diferencia de mis proyectos anteriores, este se sentía como montar en bicicleta". Aunque Carpenter, de 26 años, se dedica a la música desde 2014, su proyecto más reconocido es su último álbum, "Short n' Sweet", por el que obtuvo el año pasado seis nominaciones a los premios Grammy -una de ellas a Mejor Álbum del año-, llevándose dos gramófonos.

Además, el sencillo de este disco, "Espresso", se convirtió en un éxito mundial y actualmente cuenta con más de 2.200 millones de reproducciones en Spotify. La artista, que el pasado viernes actuó en el festival Primavera Sound, en Barcelona, se embarcará en la segunda etapa de su gira "Short n' Sweet" el próximo 23 de octubre en Pittsburgh y pasará por ciudades como Nueva York o Los Ángeles, donde todas las entradas ya están agotadas.