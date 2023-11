Mark Knopfler, de Dire Straits, subasta sus guitarras más icónicas

Ese sonido que engancha al principio de "Sultans of swing" y se mantiene a lo largo de la canción, ayudando a su unicidad y fomentando su condición de himno del rock, está realizado por una de las guitarras que vende Mark Knopfler. El líder de Dire Straits ha realizado un ejercicio de fuerza de voluntad: ha sabido decir adiós al pasado, para quedarse tan solo con los recuerdos y deshacerse de lo material, de sus objetos más preciados. Y para ello ha recurrido a Christie's. A través de esta casa, el artista pone a la venta más de 120 instrumentos y amplificadores que ha atesorado a lo largo de su carrera, y que serán subastados el próximo 31 de enero. "Nunca pensé que mi firma estaría en nada, mucho menos en Fenders, Gibsons y Martins: son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de las guitarras", mencionó Knopfler acerca de su colección, que abarca los 50 años de carrera de uno de los músicos más influyentes del mundo.

Se incluye en este lote, titulado "The Mark Knopfler Guitar Collection", la guitarra de Fender Stratocaster con la que Dire Straits saltó a la fama, a finales de los años 70, con "Sultans of swing", así como el instrumento con el que Knopfler grabó y tocó "Money for nothing", a mediados de los 80. "Cada guitarra tiene una canción. Siempre que trabajaba con gente nueva, les regalaba una guitarra para dejarles algo en qué pensar: tal vez haya una canción en esta para ti. Es una creencia supersticiosa", explica el artista. Asegura Christie's, por tanto, que esta subasta incluye "nombres icónicos y mundialmente famosos" dentro del universo de las guitarras, así como modelos hechos a medidas por luthiers de todo el mundo.

Mark Knopfler larazon

Knopfler confiesa verse "triste por verlas partir", pero también es consciente de que "he pasado mucho tiempo con estas guitarras, pero necesitan un buen hogar. ¿Por qué conservarlas cuando hay gente a la que le encantaría tenerlas y jugar con ellas todos los días?". La subasta tendrá lugar en Londres, con una exposición previa que pasará por esta ciudad y, anteriormente, por Nueva York, donde se mostrarán al público las más de 120 piezas. Con lo recaudado, Knopfler asegura a la BBC que no descarta comprar nuevas guitarras: "No soy inmune a la tentación", bromeaba. Con esto, especifica Christie's que el 25% de lo recaudado se dividirá en partes iguales y se donará a la Cruz Roja Británica y a las organizaciones Tusk y Brave Hearts. "Dondequiera que voy, sigo cruzando calles para mirar guitarras en los escaparates. Lo he hecho desde que era un niño. He vivido con esta historia de amor durante más de sesenta años. Esto ha significado una pasión", recuerda, a la edad de 74.