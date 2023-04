De Moon Bin a Hara: el drama de las muertes en el K-Pop

Se está convirtiendo en una horrible tendencia. Cuando ya son más de tres los que repiten un patrón, la importancia que se le da cambia, aumenta, ya se percibe como algo a analizar y ante lo que detenerse. Se trata de las muertes dentro del universo K-Pop. Cada vez son más los jóvenes artistas que se quitan la vida, sumándose ahora a la lista Moon Bin. La estrella del grupo Astro ha sido encontrado sin vida en su apartamento y, según la policía surcoreana, "creemos que se suicidó, aunque también estamos considerando realizar una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte". Por tanto, se une a una larga lista de artistas que no llegan a los 30 años -Moon Bin tenía 25-, y que deciden suicidarse por no poder convivir con ciertas presiones. Unas situaciones que provienen, principalmente, por parte de las redes sociales, lo que hace que veamos el lado más oscuro del internet, así como vayamos siendo testigo de una maldición alrededor del cada vez más implantado fenómeno del K-Pop.

Como decíamos, Moon Bin no ha sido el único. También le ocurrió a Choi-Jin-ri, cantante más conocida como Sulli. El día 14 de octubre de 2019, su mánager la encontró muerta en su residencia, donde fue a buscarla al no responderle a los mensajes ni a las llamadas. Tenía 25 años, y poco antes había dejado su carrera como artista por haber recibido amenazas por parte de unos seguidores "insatisfechos" durante sus actuaciones, vía internet, motivo por el que también dejó el grupo F (x). La artista llevaba en la industria de la música desde los 11 años, y era cantante, actriz, bailarina y modelo. Pero no pudo aguantar más pues, aunque las autoridades aún no han aclarado el motivo de su muerte, se sospecha que fue suicidio a raíz del ciber acoso que recibió en sus redes sociales.

De izquierda a derecha: Yoon San Ha, MJ, Moon Bin, Cha Eun-woo, Jinjin, Rocky Archivo

Poco después de la tragedia de Sulli, también hallaron muerta en su apartamento a la que era también su amiga, así como artista del K-Pop: Goo Hara. La cantante y actriz, conocida como Hara, se quitó la vida días después de Sulli, tras varios intentos de suicidio. La primera vez que intentó quitarse la vida fue el 26 de mayo de 2019, pero le salvaron la vida cuando fue trasladada de urgencia a un hospital. No obstante, el 24 de noviembre del mismo año no pudieron hacer nada por ella: según los informes, su cuerpo sin vida estaba en su domicilio, y también tomó la decisión a raíz del gran ciberacoso que recibió por redes sociales. Tenía 28 años.

Las redes sociales son, por tanto, los principales motivos que hacen que estos jóvenes no puedan soportar más estar vivos. Pero también tienen que ver los excesos de trabajo, producidos por largas giras y jornadas de ensayos, así como las presiones de la industria, las exigencias de la misma, o las de sus propios fans, los cuales, aquellos más extremos, someten a examen todo detalle que no conlleve a la "perfección del K-Pop". La fama, por tanto, en lugar de empoderarles les debilita, les hace vulnerables e inseguros, y eso es lo que le ocurrió a Kim Jong-hyun: "Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal... ¿por qué lo elegí?", escribió poco antes de morir.

Intoxicaciones e incidentes

Más conocido como Jonghyun, fue un cantautor y bailarín surcoreano: durante 9 años perteneció a la "boy band" SHINee, así como en 2015 debutó en solitario con el EP "Base". Fue el 18 de diciembre de 2017 cuando apareció inconsciente en su casa, con 27 años. Le trasladaron al hospital, pero no pudieron hacer nada: falleció por intoxicación con monóxido de carbono, según los informes.

La maldición del K-Pop, por otro lado, también se ha dado por accidentes. Por ejemplo, Bang Jae-Ho, actor surcoreano que apareció en películas como "The king in love" o "The third charm", falleció en 2004, cuando iba en coche junto a su representante, quien iba conduciendo y estrelló el vehículo contra un camión tras una maniobra imprudente. El artista fue el único de los dos que falleció. Por su parte, mala suerte tuvo también el cantante y actor Lee Ji Han, quien estuvo entre las 153 víctimas que murieron en "la estampida de Halloween", el incidente que se vivió en Seúl el pasado 29 de octubre. El artista tenía 24 años, y ya era una de las grandes estrellas de la música de su país. No obstante, falleció asfixiado en la nombrada tragedia.