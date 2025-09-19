Muere Brett James, cantautor y ganador de un Grammy, tras un accidente de avión a los 57 años

El jueves, un pequeño avión se estrelló en un campo cerca de Franklin, en el estado de Carolina del Norte, EE UU, causando el fallecimiento de tres personas, entre ellas el destacado cantautor Brett James Cornelius. El siniestro ocurrió en las proximidades de una escuela, generando conmoción en la comunidad musical tras el accidente del modelo Cirrus SR22T que despegó desde Nashville, Tennessee.

Las autoridades aeronáuticas, tanto la FAA (Administración Federal de Aviación) como la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte), iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. La NTSB será la responsable principal de esclarecer los hechos.

Una talentosa y valorada carrera

Brett James había construido una carrera extraordinaria en la música country y pop, destacándose como un compositor de enorme talento. En 2007, obtuvo un Grammy por Jesus, Take The Wheel de Carrie Underwood, consolidando su prestigio en la industria musical.

A lo largo de su trayectoria, logró veintiséis sencillos número uno y participó en la creación de más de 300 canciones para diversos artistas. Su primer éxito número uno llegó en 2001 con Who I Am de Jessica Andrews, marcando el inicio de una brillante carrera.

Inicialmente orientado hacia la medicina, James optó finalmente por la música, lanzando su primer álbum en 1995. Su versatilidad lo llevó a colaborar con artistas de diversos géneros, incluyendo a Taylor Swift, Leona Lewis y Kelly Clarkson.

Reconocimientos en su Nashville natal

En 2020, fue anunciado como miembro del Salón de la Fama de Cantautores de Nashville, incorporándose formalmente en 2021. Durante la ceremonia, expresó su gratitud hacia la comunidad de compositores y artistas como Carrie Underwood y Kenney Chesney.

La Asociación Internacional de Cantautores de Nashville (NSAI) manifestó su profundo dolor, describiendo la pérdida como devastadora. El Salón de la Fama también lamentó el fallecimiento prematuro de su miembro. Las autoridades continúan la investigación y prometen proporcionar más detalles sobre el accidente en los próximos días, mientras el mundo musical rinde homenaje al compositor.