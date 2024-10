Muere el cantante original de Iron Maiden, Paul Di'Anno

Fue uno de los pioneros del género en una de las bandas más grandes del "heavy metal". La agencia de representación Conquest Music ha confirmado el fallecimiento de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di'Anno, el que fuera el primer vocalista de la mítica banda británica Iron Maiden. Paul ha fallecido en su casa de Salisbury a los 66 años.

Nacido en Chingford, Londres, el 17 de mayo de 1958, Paul llegó a ser conocido gracias a su trabajo con Iron Maiden, apareciendo en sus dos primeros y reconocidos discos: "Iron Maiden" (1980) y "Killers" (1981). Una vez dejó la banda, Di'Anno mantuvo una fructífera carrera con Battlezone y Killers, así como en solitario.

En los últimos años, el cantante arrastraba diferentes problemas de salud que le obligaban a cantar en una silla de ruedas, aunque eso no frenó al cantante, que no dudó en acometer la titánica tarea de, en su estado, ofrecer más de 100 shows desde 2023.

El primer disco retrospectivo de su carrera, "The Book of the Beast", fue publicado en septiembre de este año, y contenía algunas de sus mejores interpretaciones desde que abandonara Iron Maiden.