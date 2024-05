La música de Universal vuelve a TikTok tras alcanzar un acuerdo

A finales de enero de este año, Universal Music Group decía "basta" a un panorama actual dominado por las redes sociales. La entidad discográfica publicaba una carta abierta en su página oficial, anunciando que retiraba su música de TikTok: "Nuestra misión principal es simple, ayudar a nuestros artistas y compositores a alcanzar su mayor potencial creativo y comercial". Es decir, rompían su relación con esta plataforma audiovisual para tomar responsabilidad a la hora de compensar a sus artistas y compositores en términos de derechos de autor. Asociaban el éxito de TikTok "en gran parte a la música creada por nuestros artistas y compositores", por lo que en el momento de la renovación del contrato entre ambas empresas "hemos estado presionando sobre tres temas críticos: compensación adecuada, protección de los artistas humanos de los efectos nocivos de la IA y seguridad en línea para los usuarios de TikTok". No obstante, las conversaciones no llegaron a ningún puerto, lo que provocó que la música de Taylor Swift, The Beatles, Rihanna, Justin Bieber, Mariah Carey o Daddy Yankee dejase de estar disponible en la aplicación, hasta ahora. Parece que se ha podido llegar a un acuerdo, finalizando un enfrentamiento que ha durado meses.

Los debates sobre los pagos de regalías y las políticas de Inteligencia Artificial entre Universal y TikTok han finalizado, al menos por el momento, pues han anunciado que ambas entidades han llegado a un acuerdo para traer de vuelta la música del sello nuevamente a la plataforma de vídeos. Como parte de dicho acuerdo, las empresas han declarado que "ofrecerán una remuneración mejorada para los compositores y artistas de Universal, nuevas oportunidades de promoción y participación para sus grabaciones y canciones, y protecciones líderes en la industria con respecto a la IA generativa", informan.

Avanzar en la monetización

De esta manera, la música de Universal regresará a la plataforma de manera inminente, y ambas empresas se han comprometido a colaborar, con el fin de lograr "nuevas oportunidades de monetización utilizando las crecientes capacidades de comercio electrónico de TikTok, y trabajarán juntas en campañas que apoyen a los artistas en todos los géneros y territorios a nivel mundial". Añade Lucian Grainge, presidente y director ejecutivo de Universal Music Group, que "este nuevo capítulo se centra en el valor de la música, la primacía del arte humano y el bienestar de la comunidad creativa. Esperamos colaborar con el equipo de TikTok para promover los intereses de nuestros artistas y compositores e impulsar la innovación en la participación de los fanáticos mientras avanzamos en la monetización de la música social".

Por su parte, Shou Chew, director ejecutivo de TikTok, completa esta reconciliación asegurando que "la música es una parte integral del ecosistema de TikTok y estamos contentos de haber encontrado un camino a seguir con Universal Music. Estamos comprometidos a trabajar juntos para generar valor, descubrimiento y promoción para todos los increíbles artistas y compositores, y profundizar en su capacidad para crecer, conectarse e interactuar con la comunidad de TikTok".