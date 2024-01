Niña Polaca anuncian tres nuevos conciertos en la Riviera

Auguran un gran año para Niña Polaca, y ellos hacen bien en creérselo. Surma (voz), Kobbe (batería), Beto (bajista), Rubén (guitarra) y Claudia (teclado y coros) forman parte de un grupo que agita, conmueve y sobresalta. Que está consolidando su crecimiento y que cautiva a toda velocidad. Sobre todo, sobre el escenario: ahí es donde aciertan y se recrean. Sus directos son máquinas del tiempo, pero de las que, más que transportarnos, paralizan el segundero para empujarte a derramar litros de sudor aún en la mayor racha de bajas temperaturas del año. El domingo firmaron su segundo concierto en La Riviera de Madrid: esa meca de la música española donde los artistas anhelan, desean tocar, estén o no empezando. El primero tuvo lugar el 24 de noviembre: entonces convencieron al público no solo de que merecían estar ahí, sino de que 2024 iba a ser prometedor. Arrancaron motores este domingo con un segundo "sold out", y al día siguiente anunciaban la que parece ser primera buena noticia de muchas: en octubre ofrecerán otros tres conciertos en La Riviera.

Niña Polaca acaba de lanzar "Que adoren tus huesos", tercer álbum con el que se renuevan y con el que maduran, pero sin perder la esencia que plantaron en "De la línea diez al sol" (2020) y con la que triunfaron en "Asumiré la muerte de Mufasa" (2021). Ante nuevo disco, nueva gira -acumulan ya 11 "sold outs" en otras ciudades de España"-, y ya han puesto a la venta las entradas para esas tres nuevas Rivieras, que tendrán lugar el 11, 12 y 13 de octubre de 2024.

El próximo concierto lo ofrecen el 2 de febrero en Murcia, y actuarán el 3 en Alicante, el 9 en Sevilla, el 10 en Granada, el 16 en Zaragoza, el 17 en Valencia y el 23 en Barcelona. En marzo, actuarán el 8 en León, el 9 en Vigo y el 22 en A Coruña, mientras que el 24 y 25 de mayo asistirán al Oh See! Fest de Málaga, entre otros festivales. Después del verano, que se prevé agitado, llegarán las Rivieras. Y seguiremos expectantes por ver qué le depara al grupo que protagonizará el fenómeno musical nacional de este nuevo año.