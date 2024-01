La Perra Blanco: «No acabé la ESO. Está por ver si la guitarra me arregló la vida o me la jodió»

Nacer en La Línea de la Concepción (Cádiz) en el ecuador de los 90 y sentirte atraído por el rockabilly, un subgénero del rock and roll, es un exotismo incontestable. Pero es que Alba Blanco, artísticamente conocida como La Perra Blanco, no es una linense cualquiera. Hija de músicos –«mi padre siempre ha sido un poco punki y le ha gustado el rock and roll, y mi madre era pianista de música clásica»–, comenzó a tocar la guitarra eléctrica con 13 años y uno después, con más arrojo que talento, se subió por vez primera a un escenario. Empezó tocando heavy metal y thrash metal influenciada por grupos y solistas como Pantera, Ted Nugent, Metallica, pero su curiosidad la hizo retroceder en el tiempo: «Me gusta investigar –explica–, saber de dónde vienen las cosas, y como también me gustaban Jimi Hendrix y los Doors, me pregunté a quién escuchaban mis estrellas de rock favoritas. Entonces me puse a rebuscar y me topé con la música de los 50, el rock and roll, y de los 40, el jazz, el blues, todos esos géneros. Me gusta estudiar el contexto social en el que acontecen estos movimientos musicales. Porque cuando nace un movimiento artístico siempre va ligado a un movimiento político, a algo social, y creo que esa es un poco la magia de esta música, del góspel, la música negra, el country».

Mucho amor y poca política

Al escucharla, entiendes enseguida que estás ante una mujer inteligente. ¿Qué pasó con los estudios? «Era buena estudiante –revela– hasta que empecé a tocar la guitarra. Ahí se fue todo a tomar por culo, jaja. No acabé la ESO. No sé si la guitarra me arregló la vida o me la jodió, eso está por ver. He pensado muchas veces en retomar los estudios, pero me dedico profesionalmente a la música desde hace tres años y me va bastante bien. Ahora no me planteo volver a estudiar porque tengo que volcarme en tocar y en componer, en esta vida que tengo ahora, bastante chula, muy particular y bohemia». No exagera nada: los conciertos de esta notable guitarrista, que además canta y compone, tienen la intensidad de un huracán, y sólo por verla en pleno trance merece la pena el desembolso de la entrada. Y el boca a boca –«¿conoces a La Perra Blanco? Es la caña, no te la pierdas»– la está convirtiendo en una de las artistas de la música que más expectación despiertan. Pero, ¿de dónde le vino su singular sobrenombre? «Lo de “perra” era una broma que teníamos un grupo de amigas, que todas nos decíamos “perra tal”, “perra cual”. Un día alguien dijo de cachondeo “la Perra Blanco” y yo, que estaba buscando un nombre artístico, pensé: “Anda, pues La Perra Blanco está guapo”. Así fue».

«Cuando nace un movimiento artístico siempre va ligado a uno político, a algo social»

El próximo febrero, La Perra publicará su cuarto disco, el segundo de creación, «Gei it out», cantado íntegramente en inglés, como los anteriores, y con el que saldrá de gira: «Todo lo hago yo, tanto las letras como la instrumentación, y luego se lo paso a los chicos [Guillermo González, contrabajo, y Jesús López, batería] para que lo interpreten a su manera. He puesto todo mi corazón en este disco. He volcado en él todos mis miedos y una parte muy emocional de mí. Tiene un par de baladas que no había en los discos anteriores, y muestro así otra faceta de mí que, creo, es importante a nivel artístico. Porque no todo es diversión y “boogie-woogie”, sino que hay más cosas, bonitas y malas, como en la vida misma».

La temática del disco es fundamentalmente amorosa y tiene una fuerte carga autobiográfica: «Casi todo lo que hago está basado en vivencias propias, en cosas que me han ocurrido y que están en mi cabeza. La mayoría están relacionadas con el amor, con el aspecto romántico, y el sexo también está bastante presente. ¿El amor en mi vida? Yo diría que he roto el corazón más de una vez. Suelo creer que me lo han roto a mí, pero, en realidad, ha sido al revés, jaja. Voy de víctima y todavía no me he dado cuenta, jaja. Pero –añade– hay otros temas: la canción que le da título al disco, “Gei it out”, habla de la esclavitud del pensamiento, de cuando no puedes apagar la cabeza y estás todo el rato dándole vueltas a una idea y te jode el día. Pero no hay política, no he querido entrar ahí. Aunque siempre he sido bastante punki, bastante anárquica en mis conciertos, por mi carácter, no es eso lo que quiero transmitir. No es mi estilo como artista. Yo quiero hacer algo divertido, energético, y que la gente, cuando entre en uno de mis conciertos, se olvide de todos los problemas, del panorama social, de la política, y que disfruten». Carlos Tarque ha puesto su voz de oro en «Come back home», lo cual avala la calidad del disco, y ella sólo tiene palabras de agradecimiento y admiración: «Es un tío superagradable y superenérgico, y me encanta cómo ha hecho la canción: le ha dado un punto superchulo, muy guay. Tiene una voz impresionante, una pasada. Como yo no escucho nada de música en español, no le había prestado mucha atención y no me esperaba que cantase así, y menos una canción mía».

Alba/La Perra aún no ha cumplido 30 años. Le pregunto cuáles han sido la peor y la mejor experiencia de su vida: «La peor fue la muerte de mi madre. Yo era muy jovencita, tenía sólo 14 años. Y la más buena gira en torno a la música. Los momentos más intensos de mi vida los he vivido en un escenario y en la montaña, que me encanta. Soy adicta a la adrenalina. Me gustan los deportes de riesgo. Y en la vida en general me gusta vivir todo al límite. Para qué estamos aquí –concluye– si no vamos a experimentarlo todo al cien por cien». Vivir, vivir, vivir. Siempre.