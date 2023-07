El Primavera Sound no volverá a Madrid en 2024: "La experiencia no fue la deseada"

La queja respecto a la ubicación del festival fue generalizada, y no solo en el caso del Primavera Sound, sino también en el del Mad Cool: este certamen se celebró en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, mientras que el Primavera Sound tuvo lugar en la Ciudad del Rock, en Arganda del Rey, a 37 kilómetros del centro de Madrid. Y ambas experiencias coincidieron en un aspecto: ahora mismo, la capital no está preparada para albergar este tipo de eventos. El de la Ciudad del Rock es un lugar apartado de la capital, al que el acceso no es el más sencillo. Si bien se trata de un espacio amplio y donde se pueden celebrar festivales multitudinarios, lo cierto es que no ofrece la experiencia de calidad y comodidad que buscan ciertos festivales, y es por ello que, de momento, no habrá Primavera Sound en Madrid en 2024. Este certamen musical se ha celebrado este año en Barcelona, Porto y, por primera vez, en la capital. En este sentido, la organización afirma que "las sobresalientes fechas de Barcelona y Porto han reconectado con la esencia del festival y combinado la irrenunciable singularidad artística con reclamos de peso mundial y una experiencia de máxima comodidad para los asistentes". No obstante, el caso madrileño no ha sido, desafortunadamente, igual de satisfactorio. A través de un comunicado, el Primavera Sound anuncia que, "después de varias semanas de exhaustiva valoración de la primera edición del Primavera Sound Madrid, las circunstancias actuales nos llevan a comunicar que en 2024 no podrá celebrarse".

Si bien la organización del evento asegura que "tanto la ciudad de Madrid como toda la Comunidad nos recibieron con los brazos abiertos", achacan esta toma de decisión, principalmente, a la logística del espacio. "Las dificultades externas que el festival tuvo que afrontar en la recta final de la preproducción dieron lugar a una de las ediciones más complicadas que Primavera Sound ha tenido que afrontar nunca", explican, "y a día de hoy, de cara a 2024, la ciudad no cuenta con un recinto capaz de albergar con garantías un evento de nuestra magnitud y formato en lo que a exigencias del público, requisitos de producción y despliegue musical se refiere". Y, con "una de las ediciones más complicadas", se refieren a que el debut del festival en Madrid no fue rodado: el primer día se suspendió por lluvias, así como las otras dos jornadas se lucieron en cuanto a problemas de movilidad, ante todo en los momentos de los conciertos de Depeche Mode o Rosalía.

Rosalia en el Primavera Sound de Madrid. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

Diálogo continuo

Por tanto, Almudena Heredero, directora de Primavera Sound Madrid, explica que, "a pesar de que el balance del festival fue más que satisfactorio en un plano musical, no se cumplieron las expectativas que teníamos, y la experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada. Dentro de la Ciudad del Rock se vivió un festival lleno de grandes momentos musicales, pero no somos ajenos a algunos inconvenientes. Y eso nos lleva a reconocer que, actualmente, no se dan las condiciones necesarias para que Madrid tenga un Primavera Sound como se merece en 2024”. Por su parte, Alfonso Lanza, director del festival, avanza que “seguiremos estudiando la posibilidad de celebrar un Primavera Sound en Madrid porque mantenemos un diálogo continuo y constructivo con las instituciones de la ciudad. Lo que no hay, ahora mismo, son garantías para poder ofrecer un festival en 2024 que responda a los estándares de calidad que acostumbra a ofrecer Primavera Sound. Ha sido una primera edición de la que extraemos muchas lecciones y no queremos desaprovecharlas de cara al futuro”.

Mientras tanto, el certamen advierte que sus fechas en Barcelona y Porto no se verán alteradas en ningún sentido. De hecho, aseguran que "ya estamos trabajando para que las próximas ediciones sean el festival que queremos, el festival que quieres". En la capital catalana, se celebrará entre el 30 de mayo y el 2 de junio, mientras que en Porto tendrá lugar del 7 al 9 de junio. "Tras más de dos décadas de Primavera Sound, mirar hacia el futuro sigue siendo nuestro motor y estímulo. Especialmente y sobre todo si nos sigues acompañando", concluye el comunicado.